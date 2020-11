Candidato a la medida

¿Qué queremos de un candidato a parlamentario? Por lo pronto, conocerlo, en el sentido de saber suficientes cosas sobre él, o cuando menos las mínimas. Tener una experiencia política revela sobre el candidato cosas que no siempre aparecen en su campaña.

Es conveniente que pertenezca a una agrupación, grande o chica, antigua o no tanto, que crea en su condición de partido político. Con tantos aspirantes nuevos, conviene considerar que la vida partidaria puede ser un entrenamiento para una parte de las tareas parlamentarias.

¿Entrará el candidato al Congreso en una plancha dentro de la cual pueda desarrollar sus capacidades? Un parlamentario huaccha verá muy limitadas sus capacidades. Se volverá un político distinto de aquel por el cual votamos, contrario incluso a lo que buscamos al hacerlo elegir.

Nos interesa que el candidato tenga experiencia en el Estado (no demasiada) y que haya trabajado en equipo. Un paso por alguna empresa moderna y líder en el sector privado puede ser un punto a su favor. Mejor todavía si la empresa ha sido de fuera de Lima.

Tener estudios comprobados en centros de estudios razonables siempre ayuda, y cuanto más mejor. Aunque la llamada universidad de la vida puede compensar con creces una educación formal. Ayuda tener acceso a textos que hayan sido escritos por el candidato en diversas áreas.

¿Un candidato joven o no tan joven? ¿Mujer u hombre? ¿Popular o de clase media o más? ¿Limeño o provinciano? En este tipo de disyuntivas no hay unas opciones mejores que otras. Pero guiarse solo por un criterio de este tipo puede ser contraproducente, pues identidad no es capacidad.

Es obvio que vamos a querer una trayectoria personal sin problemas con la justicia o incluso inconductas veniales que han pasado piola. Escándalos públicos o violencia familiar son el tipo de cosa que debe encender una luz roja en el votante.

El candidato debe tener un rasgo, o un puñado de rasgos, que hagan destacar su figura en el actual mercado político. El prestigio profesional atrae votos, una dedicación seria al activismo social o la defensa de una causa valiosa también.

¿Es importante optar solo por alguien que nos garantice que va a ser elegido? Esta eficacia del voto es importante, pero no puede ser el único criterio.