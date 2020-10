El JNE sigue demostrando que un escaso sentido común puede ser un riesgo para la elección 2021 ya convocada, por lo que sería mejor que, sin dejar de respetar la autonomía indispensable de esta entidad electoral, se le notifique de lo contraproducente que puede ser su forma de resolver.

La preocupación es por la opinión de un informe del JNE preparado por los equipos de fiscalización de procesos electorales, a propósito de una denuncia de Acción Popular contra el presidente Martín Vizcarra por presunta vulneración del principio de neutralidad frente al proceso electoral.

El motivo de la denuncia fue la respuesta del presidente Vizcarra a la pregunta de la periodista Rosa María Palacios durante la entrevista que le hizo en radio Santa Rosa, sobre quiénes le pidieron postergar la elección:

“Le voy a decir no las personas, le voy a decir los partidos. Hubo un pedido de un miembro de Acción Popular y uno de APP, pero fue en el mejor de los términos. En estas conversaciones fue un análisis de diferentes perspectivas. Esta conversación se dio en medio de la pandemia no ahora, cuando las cifras subían y subían, no estábamos en las circunstancias que ahora estamos”.

APP y AP reclamaron al presidente que precise los nombres de quienes supuestamente lo contactaron, lo que no ocurrió. Esta columna ya se ha ocupado antes del asunto, y cree que este tema ya se ha vuelto un disco rayado que el presidente no debiera poner otra vez, salvo que quiera revelar más información que pueda ser relevante.

AP fue más allá y denunció el hecho ante el JNE, cuyo informe concluye que el presidente Vizcarra “habría vulnerado la neutralidad en período electoral”.

Eso es absurdo. Si el presidente no puede dar esa respuesta a una pregunta directa, no podría dar ninguna entrevista periodística en el futuro, ni él ni los congresistas, por creer que están afectando la marcha de la elección.

Esto es preocupante. En la elección 2016, el JNE sacó arbitrariamente a César Acuña y Julio Guzmán, y en la de 2020 para el congreso, eliminó a varios candidatos con motivos absurdos.

Una elección es un proceso político. Hay que diferenciar una interferencia al proceso de una opinión política. Si el JNE no lo entiende, habrá problemas.

