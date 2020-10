El presidente del Congreso ha informado de la postergación de la fecha del debate para la admisión de la segunda moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, programada inicialmente para este sábado 31 de octubre.

El titular del Parlamento sostuvo que se realizará un cambio de fecha y que ello podría darse la próxima semana, lo que deja abierta la posibilidad de más postergaciones. Si no se vota en el pleno descentralizado que se realizará la próxima semana en Abancay, se podría votar más adelante, sostuvo.

La estrategia de la nueva vacancia es muy clara. Al no obtener los 52 votos para declarar admitida la moción, el presidente del Congreso, principal líder de la facción golpista del Parlamento, pretende mantener viva esta iniciativa todo el tiempo que sea posible. Al carecer de voceros que sustenten esta dilación calculada, ha sido él mismo el encargado de anunciarla. Se advierte la pérdida del último recato.

Es obvio que no hay razón para la postergación que no sea que la moción madure. El motivo inicial era la semana de representación que pudo ser suspendida considerando la importancia de la vacancia. Concluida esta, no hay razón para que el Parlamento se niegue a votar un asunto de trascendencia.

Se tienen rumores que para conseguir esos objetivos se realiza en estos días una frenética búsqueda de datos, sin descartar en esa dirección supuestas pruebas de bajísima credibilidad. En el contexto descrito debe tenerse en cuenta que la mayoría de bancadas no ha definido su posición frente a este asunto clave para el país.

La dilación ha sumado un nuevo componente. Para desmentir que la salida del presidente Vizcarra del cargo implique la postergación de las elecciones, Merino ha cambiado de discurso convirtiéndose en el principal propulsor de los comicios de abril. Asegura que, en caso de consumarse la vacancia, no se afectarán la elecciones porque estas dependen de órganos autónomos como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), mas no del Legislativo ni del Ejecutivo. Imposible darle credibilidad a esta transformación; el sector que intenta este golpe parlamentario ha demostrado que el primer punto de su agenda, luego de consumada la toma del poder, es postergar las elecciones.