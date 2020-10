Se viene la campaña electoral y, con ella, como siempre, abundarán las polarizaciones. El pensamiento dicotómico es una distorsión cognitiva que hace que interpretemos y procesemos la información como un binomio: con nosotros o en contra de nosotros. No hay punto medio. Es una rigidez que clasifica las experiencias en dos categorías opuestas, todo o nada, bueno o malo, comunista proterruco de izquierda o facho achorado de derecha, conservador o progresista, mermelero o imparcial, pro o anti, no existen las gradaciones. No se toman en cuenta las diferentes perspectivas y contextos, tampoco las pautas relativas.

En un mundo tan dinámico y lleno de matices, el pensamiento dicotómico se arroga tener las cosas “muy claras”, ser “muy directo” y ser el único que dice la “verdad”, las “cosas como son”. No toleran la ambigüedad ni las contradicciones propias de la vida, salvo las suya propias, y tienden a devaluar todo lo diferente. Piaget y Beck conceptualizan esta forma de pensamiento, que no pasa por ideologías y que tan vívidamente deja su huella hoy en las redes sociales: el “pensamiento primitivo (dicotómico)” es global y no dimensional, absolutista, invariable e irreversible. El “pensamiento maduro”, en cambio, es multidimensional, relativo, variable y reversible. Estudios como el de Atsushi Oshio, de la Universidad de Tokio, proponen una íntima relación entre autoritarismo, narcisismo, baja autoestima y el pensamiento dicotómico.

Esta forma de pensar, tan común, vamos, en todas las orillas políticas, hace que conquistar a este elector sea el gran reto para los aspirantes a la presidencia que realmente estén interesados en el consenso, en el cómo, en el diálogo y en convencernos de que no hay otro camino. Seguro los van a llamar “blandengues” y tendrán que resistir el fuego cruzado de uno y otro lado, pero, salvo conceptos innegociables como, por ejemplo, la lucha contra corrupción y la pobreza, la democracia o los derechos humanos, es la hora de los “tibios”. La otredad existe.