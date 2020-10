Todo empezó un 7 de octubre, hace poco más de un año. Escolares entre los 13 y 15 años se organizaron para evadir de manera masiva el pago de pasajes en un acto de rebeldía por el alza de las tarifas.

Las imágenes de aquel día recorrieron el mundo y con ellas llegaron también las descalificaciones: vándalos, delincuentes, vagos, maleducados, peligrosos; fueron algunos de los adjetivos que recibieron ellos y los muchos otros jóvenes que se sumaron a las protestas ya extendidas por todo Chile incorporando otras causas y que han tenido como corolario los resultados ya conocidos: el plebiscito.

No entraré en discusiones ni análisis ideológicos. Quiero detenerme en ellos, los jóvenes. No fueron los únicos, pero sí los que jugaron un rol trascendental en los cambios que ocurren no solo en Chile, sino en muchos otros países. Juzgados, incomprendidos, perseguidos y hasta criminalizados.

Pero aun así persisten, se comprometen, se arriesgan y no se conforman. Podríamos pensar que la tecnología y las redes sociales los han empoderado. Tal vez, les han permitido organizarse mejor y amplificar más rápido sus mensajes, pero esa fuerza arrasadora, ese ímpetu por romper lo establecido por los grupos de poder político y socioeconómico no son nuevos ni exclusivos de estos tiempos.

Revisemos la historia más reciente de nuestro país. Fueron las movilizaciones juveniles las que lograron que se retroceda con la Ley Pulpín o la llamada #Repartija del Tribunal Constitucional. Y si nos vamos un poco más atrás, fueron los movimientos universitarios los que dieron batalla sin cuartel a la dictadura fujimorista en los 90.

En 1997, siendo reportera en un programa de César Hildebrandt, acompañé la organización y marchas estudiantiles en el sur del país. Por aquel entonces los calificaban y perseguían como terroristas, pero nada los hizo retroceder.

En esos años, el desaparecido Julio Cotler lo tenía claro: “Si no conseguimos que los jóvenes adopten el proyecto como suyo, el país no tiene cura”. Sus palabras siguen teniendo la misma vigencia y guardo la esperanza de que algún día, impulsados por los jóvenes, vivamos los tiempos de cambio que hoy vive Chile.