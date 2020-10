Más allá de los intentos de Antauro Humala por usar una posible vacancia a su favor, vale la pena revisar qué cosas expresa un sector de la población votando por su agrupación. Su imagen está asociada al radicalismo, la irracionalidad o lo anecdótico. Sin embargo, en las elecciones al Congreso 2020 su agrupación fue la más votada en prácticamente siete regiones (Cusco, Puno, Arequipa, Tacna, Ayacucho, Huancavelica y Madre de Dios). En Cusco y Madre de Dios quedó segunda, pero la primera no pasó la valla electoral. Obtuvo 6,8% a nivel nacional, pero hay que destacar el 24% de votos válidos en Ayacucho, 19% en Puno, 18% en Arequipa. Un voto concentrando en el sur y trapecio andino.

La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) hace la pregunta de intención de voto de dos maneras. En un caso la misma es asistida y en el otro se pide que, de manera espontánea, la persona mencione por quién votaría. Aparece el temido Antauro con 2,7% de intención de voto, por debajo de Forsyth y de la imposible candidatura de Vizcarra. A nivel nacional empata con Keiko Fujimori, Urresti y De Soto. Sin embargo, en la zona Centro y Sur obtiene 6,3% y 4,6%, respectivamente. Esto es un cómodo tercer puesto distante de los demás. Es cierto que el margen de error por zonas es mayor, y que Antauro no postulará (al menos hasta ahora), pero permite ver que el caudal electoral se mantiene en las mismas zonas que lo apoyaron en las últimas elecciones. ¿Qué se expresa a través del etnocacerista? Muchas veces se tilda al Congreso de populista, y acá hemos argumentado en contra de esa generalización, pero en este caso sí hay evidencia para señalar la existencia en el “no candidato”, así como en UPP, de un discurso maniqueo donde se representa a un pueblo homogéneo y puro enfrentado a una élite corrupta. Ese discurso conecta bien con la población del trapecio andino y la sierra sur. En estas zonas, la idea de que uno de sus principales problemas es la existencia de una elite limeña corrupta que no escucha la voz del interior lleva años. A principios de los noventa, conduciendo una dinámica grupal en Cusco, pregunté a los participantes cuál consideraban que era el principal problema de la región. Un coro de inmediato respondió: ¡Lima! Con la información de la intención de voto de las elecciones del 2016 hicimos un análisis para ver porqué las personas de baja capacidad económica (niveles socioeconómicos D y E) habían votado por Verónika Mendoza en el sur y por Keiko Fujimori en el norte. El análisis se hizo comparando personas con semejante nivel educativo, ocupación, acceso a internet y otras variables que influencian en el voto. La única diferencia era la mayor percepción de los electores del sur de no ser escuchados por los gobernantes, de ser marginados. Esta percepción ha sido canalizada, por mucho tiempo, por la izquierda democrática, pero la propuesta etnocacerista ha entrado para hacerle competencia. Se ponen en juego el centralismo, malos servicios estatales y el desafecto con la democracia liberal, pero también hay elementos simbólicos.

En el mismo sentido apunta el trabajo desarrollado por la historiadora Carla Granados sobre el rol de los reservistas vinculados al etnocacerismo. Ella destaca que la motivación de estos militantes es la aspiración de “justicia y reivindicación de sus derechos como veteranos de guerra”. No hace falta mucha imaginación para visualizar el efecto de un discurso llevado por personas que son un testimonio cotidiano de la falta de interés del poder por sectores de bajos recursos ubicados en las zonas mencionadas. Las negociaciones de Antauro Humala por lograr apoyo para salir antes de la cárcel y postular pueden continuar o no, pero las reivindicaciones mencionadas llevan años buscando soluciones y lo trascienden.