Rumbo al confinamiento

Europa vive una segunda ola de Covid-19 que algunos observadores empiezan a señalar que se dirige a ser peor que la primera. Luego de cuatro meses de reapertura de la economía, en varios países se reintroducen restricciones severas. Europa camina al confinamiento.

Es cierto que los países de Europa tienen ahora más posibilidades de realizar pruebas que al inicio de la pandemia, lo que en parte explica el aumento de la positividad. Sin embargo, la lista de países donde los contagios progresan rápidamente por otras razones es creciente. Se trataba inicialmente de España, Francia e Italia, a lo que en los últimos días se ha sumado la República Checa, Holanda, Reino Unido y Polonia.

La segunda ola tiene menos mortalidad que la primera y aún no pone a prueba la infraestructura sanitaria como en los primeros meses del año. Ahora mismo la academia europea debate si ello se debe a cambios en el virus o a que los pacientes son más jóvenes, pero no hay duda de que los contagios aumentan con rapidez.

Existen razones para esta segunda ola; ya no es el desembarco asiático, sino una lista de lo que no se hizo, una lección especialmente para A. Latina, incluido el Perú. La primera es la deficiente apertura de actividades sin las previsiones obligatorias. Para citar un caso se señala la obligatoriedad del uso de la mascarilla, que Europa no ha generalizado. Esta deficiencia es crucial; el Parlamento de Portugal ha aprobado su uso obligatorio hace poco, en tanto que hay países como Bélgica donde la mascarilla es obligatoria en una ciudad, pero no en otra.

La segunda se refiere a la falta de control de los focos de contagio. En algunos países se critica la reapertura de las clases presenciales en los colegios y en otros el exceso en los permisos de actividades nocturnas, especialmente las que se llevan a cabo en lugares cerrados debido a la baja de las temperaturas.

Las respuestas más profundas son las que apuntan a la confianza y el relajamiento de las medidas de cuidado personal y familiar, cuando no al cansancio respecto a cuidarse todos los días, un factor cultural que alcanza a los gobiernos que han cesado sus campañas de alerta sobre el riesgo. Los costos de la segunda ola para la vida y la economía europea serán altos.