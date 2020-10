Me tiró el virus pa' fuera, porque tengo 85 años y una enfermedad inmunológica. Me encanta la política, pero más me encanta no morirme. José ‘Pepe’ Mujica renunciando al senado uruguayo.

No sé si será una vez por mes. Martín Vizcarra sobre las mociones del congreso para vacarlo.

Cero. Fujimorista Lourdes Alcorta sobre su nota a Vizcarra del 1 al 10.

Tendrían que sacarme a empujones de palacio de gobierno para impedir que haya elecciones. Martín Vizcarra.

Psicopatía y mitomanía de Vizcarra. Zombi político, absolutamente deslegitimado, sin capacidad de conducir las elecciones. Omar Chehade.

Vizcarra nos pone a todos en un estado de zozobra, en un estado políticamente insalvable. Luis Valdez.

¿Me voy a rebajar a ese nivel, a esa bajeza de cierta clase política? Como en la entrevista que tuve en Cuarto poder, un periodista insolente, malcriado, que interrumpía. No puedo ponerme a ese nivel. No bajo a ese nivel. Cuando veo que alguien se rebaja a nivel de calaña que está por el subsuelo, al nivel de alcantarilla, simplemente lo veo y lo ignoro. Martín Vizcarra.

Dicen que los pueblos tienen los gobernantes que merecen. Yo creo que no. Creo que merecemos más que este circo de corruptos. George Forsyth.

El Perú no merece ser gobernado por corruptos ni por improvisados que no pueden hacer bien ni una ciclovía. Daniel Salaverry a George Forsyth.

Joe Biden me hizo un mejor presidente. Barack Obama.

Idiota. Donald Trump sobre Fauci.

Los homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso. Papa Francisco.

El TC no es un kindergarten. Eloy Espinosa-Saldaña sobre la designación en el congreso de miembros del TC.

Si las personas no desean vacunarse, no se vacunan. Pilar Mazzetti.

Si fuera mi hija, esos chicos ya no estarían vivos. Luisa María Cuculiza sobre el caso de violación en Surco.

Las únicas personas que pueden utilizarme para sus buenas intenciones son mi esposa y mis hijas. Manuel Merino negando ser manipulado por Antauro Humala.

