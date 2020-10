Ciudadanía decidida, pero en vilo

En la encuesta nacional Ipsos 78% está contra la vacancia. En la encuesta nacional IEP de intención de voto (espontánea, sin tarjeta) 9%+ insiste en considerar a Martín Vizcarra candidato, en un segundo lugar, aunque 62% no quiere elegir a nadie. Su aprobación sigue alta en los sondeos, 60% Ipsos, 54% IEP.

Son cifras que provienen de distintos tipos de consideración. Una enorme mayoría no quiere cambiar de presidente antes de abril. Otra importante mayoría no quiere votar por ninguna de las figuras que hoy aparecen en la vitrina. Una mayoría aprueba la gestión de Vizcarra, no se sabe si solo para evitar su vacancia.

En el caso de las cifras de otros políticos todavía es temprano para hacerse una idea clara. Para todos ellos el horizonte es mañana, mientras que para Vizcarra la cosa es hoy. Aunque el 78% de Ipsos está de acuerdo con que sea juzgado luego de su mandato, una posibilidad que viene incluida en la pregunta.

La alta aprobación de Vizcarra es una extraña cifra, en cuanto no parece depender de méritos intrínsecos de la persona. Viene de su condición de jefe máximo en la pandemia, de la impopularidad y descrédito de sus principales enemigos, de la conciencia de que en pocos meses dejará la presidencia.

Del lado de la ciudadanía las cifras de estos días se pueden interpretar como producto de un fuerte temor al futuro. No solo al futuro inmediato representado por una vacancia, en que algunos grupos del Congreso alzan con todo el poder. También al futuro un poco más demorado, que aparece en los perfiles de la oferta electoral.

El temor principal sigue siendo al virus, que va de bajada, pero todavía puede contagiar y hasta recuperar terreno. El miedo a una nueva catástrofe epidemiológica inevitablemente juega en pared con la posibilidad de una catástrofe política, que a su vez podría venir de la mano de una catástrofe económica.

Esta es una situación de equilibrio inestable, en que un empujón decisivo a Vizcarra puede desencadenar males mucho mayores. Las encuestas no son, pues, celebraciones de Vizcarra, sino evidentes mensajes a los parlamentarios, invitándolos a no abrir irresponsablemente la caja de Pandora.