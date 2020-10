El alto rechazo al nuevo intento de vacar al presidente Martín Vizcarra es otra expresión de la distancia enorme y creciente entre los partidos con bancada y la ciudadanía, algo que tendrá efectos en el resultado de la elección.

Según Ipsos-El Comercio, 78% no respalda la vacancia en marcha y solo 20% cree que debe ser reemplazado por Manuel Merino, mientras que, según la encuesta IEP-La República que se publica hoy, la aprobación a Vizcarra subió cuatro puntos, llegando a 60%.

Esto ocurre en medio de denuncias que ya no son por un hecho menor como la contratación de un artista de medio pelo, sino por recibir sobornos cuando era gobernador en Moquegua.

Esta modesta columna cree que este sólido teflón del presidente Vizcarra no se explica, principalmente, por sus propios méritos, sino por el profundo desprestigio que, con tanto esfuerzo, se ha labrado este congreso y los partidos políticos que hoy lo ocupan.

Según el IEP, hoy 65% desaprueba al congreso, 23 puntos más que en abril, mientras 68% rechaza a Merino, 21 puntos más que en junio. A pesar de ello, 56% sigue apoyando la disolución del congreso previo, 15% cree que el resultado fue peor, y a 28% le da lo mismo, es decir, le llega altamente el asunto.

No es que la gente crea necesariamente en la honestidad de Vizcarra, pues el 78% que hoy rechaza la vacancia es similar al 79% que pensaba lo mismo –según Ipsos– cuando el congreso quiso destituirlo por el swingate, momento en que 69% creía que se le debe investigar y acusar al final de su presidencia, el 28 de julio de 2021.

Es probable que esta actitud de la ciudadanía –mucho más sensata que la de los trogloditas del congreso– se traiga abajo el segundo empellón de vacancia, aunque con estos políticos de pacotilla nunca se sabe, pero, pensando en el 2021, no parece que atacar al presidente beneficie a los interesados en reemplazarlo, lo cual se refleja en que, según el IEP, George Forsyth –quien no integra, precisamente, la barra brava contra Vizcarra–, sigue liderando la carrera electoral y en que, si esté fuese candidato –lo que obviamente no puede–, mal no le iría.

En resumen, a los partidos del congreso les irá muy mal el 11 de abril de 2021 si siguen como hasta ahora.

