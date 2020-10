¿Por qué se ve tan inmovilizados a los candidatos presidenciales? Primero porque hasta la elección interna y la inscripción formal no son propiamente candidatos. Pero un precandidato puede moverse, y uno que otro lo hace, un poco. Pero hay factores políticos de tipo práctico que mantienen al gremio aspirante parco en declaraciones.

Quizás el principal factor paralizante es la política misma. Participar activamente en ella estos días implica tener que opinar, es decir asumir alguna forma de partido, sobre lo que está sucediendo. Como hay una gresca constantemente renovada, para quien va a buscar votos en el 2021 no hay nada que ganar allí.

Pero esos silencios tienen problemas. El próximo año el país no le va a entregar a los candidatos un escenario totalmente nuevo. Es muy probable que les entregue lo mismo, incluso mucho más movido y deteriorado. No da la impresión de que haberse distanciado de las trifulcas en curso este 2020 funcione como una suerte de vacuna.

Lo que sí se advierte en algunos candidatos es el deseo de establecer un mundo paralelo con propuestas prácticas (generalmente tecnocráticas) que no tienen nada que ver con los problemas políticos de la hora. No está del todo mal como táctica, pero no está produciendo entusiasmos entre el público, y en un par de casos está propiciando bostezos.

Otro factor paralizante es la idea de que el 11 de abril está muy lejos, que la campaña va a ser corta, que mejor será presentar un paquete electoral redondeado en la hora final. El problema con eso es que puede no redondear la imagen del candidato mismo. Son pocos los conocidos ampliamente por el electorado, condición indispensable para atraer votos.

Quizás todo este atronador silencio es una imitación de Yorch Forsay, quien sin haber opinado realmente nada sobre la crisis política, sin haber propuesto realmente nada, y con una mínima campaña de pintas, está logrando mantenerse en la delantera de la competencia. Pero no es lo mismo la defensa de un espacio que su conquista.

El día de los pronunciamientos sobre el papel de Martín Vizcarra y los grupos más movidos del Congreso indefectiblemente va a llegar. Esperemos que sea dentro de los plazos establecidos actuales, y no en algún momento remoto. Dejaría a los candidatos presidenciales con la boca abierta.