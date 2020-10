Justicia en vez de fuegos artificiales

Cuando cada vez son más obvios los problemas de los fiscales para desempeñar bien el papel protagónico en los procesos anticorrupción que les asigna el nuevo sistema institucional, como en estos días en que se arranchan la investigación al presidente Martín Vizcarra, un artículo reciente de Luis Pásara –'Cuando de los fiscales depende tanto'–, publicado en la revista Ideele, organiza las críticas que este reconocido experto en temas de justicia ha hecho sobre el tema, las cuales esta columna comparte y resume apretadamente a continuación.

El eje de su crítica es que los fiscales no parecen estar a la altura del encargo, al haberse contentado con obtener largas prisiones preventivas sin formular la acusación indispensable para que los culpables sean condenados.

Ejemplos abundan, como la prisión preventiva de años a Peter Ferrari o Martín Belaunde sin ser acusados, o la investigación a Julio Guzmán solo por el dicho y meme de un político bocón.

El juego del Ministerio Público en los casos de corrupción, agrega Pásara, consiste en detener personas por los testimonios de colaboradores eficaces, y solicitar del juez la prisión preventiva por hasta tres años prorrogables, lo cual se ve reforzado por la complicidad de algunos medios que ponen la escenografía del show mediático.

Mientras, el tiempo transcurre sin que se construya la acusación y se va buscando más ‘presuntos’ culpables con los cuales hacer lo mismo.

Es una fórmula que ya tiene un lustro en ‘lava jato’ y más de dos años en ‘cuellos blancos’, que crea la imagen de que se está haciendo justicia, pero que solo es fuego artificial, levantando sospecha de actuar por interés político.

No solo los fiscales debieran leer con atención y sin arrogancia el artículo de Pásara –pues generalmente tildan de corrupto o fujiaprista a cualquiera que discrepa con ellos o no les sirve de comparsa o de parlante de sus motivaciones–, sino, también, todos los legítimamente interesados en la lucha anticorrupción, así como los medios que, a cambio de ‘primicias’, otorgan eso que se llama ‘buena prensa’, y acaban siendo cómplices de una actuación que no ayuda a combatir a la corrupción, lo que no implica desmerecer el entusiasmo y valentía de varios fiscales del MP.

