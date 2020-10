Ataque en manada

La violación en grupo perpetrada en el distrito de Surco (Lima) no es la única reciente. Los datos oficiales indican que similares prácticas horrendas y delictivas se han llevado a cabo en Ica, Ayacucho y Cusco y, en todos los casos, se trató de personas que conocían a la víctima.

En el caso de Lima, la víctima es una joven de 21 años que acudió a una fiesta con dos amigas y que, al retirarse estas, fue atacada sexualmente por los cinco sujetos, conocidos suyos. Luego de salir de la vivienda, la agraviada denunció el hecho en la comisaría, que en una rápida reacción detuvo casa por casa a los agresores.

Los sujetos reconocieron haber mantenido relaciones con la denunciante, pero alegaron que estas fueron consentidas. Sin embargo, la prueba médica contradice esta versión y revela que hubo un ataque sexual. La fiscalía ha solicitado 9 meses de prisión preventiva para los implicados.

La reiterancia de la modalidad de violación sexual en grupo se incrementa por circunstancias del consumo de alcohol y drogas –que no son atenuantes– y por la demostrada impunidad de estos eventos delictivos.

En el caso de Lima, el abogado de uno de los denunciados ha levantado un argumento más, que a la víctima “le gustaba la vida social”, una referencia claramente machista y alevosa que deja en la víctima la condición de culpable, revictimizándola, contra mandatos expresos de la ley, lo cual abusa del derecho de defensa.

Los sistemas jurídicos del mundo, incluyendo el nuestro, hace años han desarrollado la teoría del consentimiento en la que se basan la mayoría de defensas de los violadores. La jurisprudencia no solo ha reiterado que no es no. El Acuerdo Plenario N° 1-2011 de la Corte Suprema de Justicia del Perú ha señalado que no hay forma de que la resistencia de la víctima sea el aviso para que el violador cese su acto agresivo, y que cuando la víctima no explicita una resistencia u opta por el silencio se debe a la manifiesta inutilidad de su resistencia o porque prefiere evitarse un mal mayor para su integridad física en ese momento.

El peso de la ley debe ser aplicado a los responsables de estos actos execrables y debe procederse de modo oportuno e idóneo. Y la justicia debe impedir que las víctimas sean denostadas y nuevamente agredidas.