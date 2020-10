Usar una bicicleta en las hostiles calles de las ciudades peruanas es un acto heroico, un deporte de alto riesgo, una temeridad. En la jungla salvaje de nuestras pistas, en esa cadena alimenticia, tan depredadora, que es el transporte con vehículos, los ciclistas son el eslabón más débil, el último, antes que los peatones, que solo usan sus piernas y no entran a esta clasificación.

Primero están los buses, las combis, los taxis, los autos particulares, las motos, los mototaxis, las bicicletas motorizadas y, al final, la siempre fiel y ecológica bicicleta. Sin duda, es loable y hay que celebrar que cada vez más personas migren a este amigable y gratuito medio de transporte a pesar de los peligros a los que se exponen. El problema es que, para poder hacerlo y no morir en el intento, muchos ciclistas han tenido que adaptarse a la regla más importante, que no es otra que el hecho de que en las calles no hay reglas y todos terminan haciendo, básicamente, lo que consideren necesario para poder llegar a su destino. Es decir, muchos ciclistas terminan comportándose o manejando como las combis más faltosas porque, de otra forma, nunca llegarían a su destino o se demorarían mucho más en lograrlo o terminarían abollados y atropellados por algún bus o algún auto si es que no optan por alguna criollada adaptativa.

Si el actor más indefenso en el western de nuestras pistas no se involucra con la anomia, su elección de transporte no motorizado no tendría sentido porque no cumple su función, por eso es que no usan todas las imperfectas y pocas ciclovías que hay en toda la ciudad, se meten contra el tráfico o invaden las veredas. No hablo aquí de el ciclismo deportivo o del ciclismo recreacional, me refiero al ciclismo como medio de transporte por necesidad real que ha aumentado tanto en esta pandemia. Si el principio es que nadie cumple las reglas, ¿tendrían los ciclistas que dar el ejemplo?