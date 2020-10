Conversaba con mi madre sobre las elecciones presidenciales y la pobre oferta electoral que se nos presenta. Tras expresarme su descontento, me dice: “Esta vez no votaré, tus hermanas tampoco, nadie de la familia lo hará”. Me sorprendió, mi familia es de las que habla mucho de política, suele ser el tema de sobremesa, y ahora (obligados por los tiempos) de los chat. Nunca hemos faltado a un proceso electoral.

¿Es por la pandemia? Sí, me dijo. Pasado mi desconcierto, conversé con mi familia a través del chat grupal (que seguramente la mayoría de nosotros tiene) y la respuesta fue unánime, “no iremos a votar”. Trasladé la interrogante a algunos de mis grupos de amigos y encontré muchas posiciones similares, otros indecisos, y un grupo más pequeño que –como yo– acudirá a votar sin la menor duda.

Volví a la carga y pregunté, ¿qué pasa si tenemos una segunda vuelta entre un absoluto indeseable y el menos malo? “Difícil situación, pero es que ya no le creo a nadie”, “en caso de una segunda vuelta tampoco iría si tenemos la misma coyuntura (coronavirus e irresponsabilidad). No le creo a nadie, ninguno merece un sacrificio de mi parte”. “Ya vemos que la oferta es mala, no vale el sacrificio. Y creo que, históricamente, votar por el menos malo nunca ha servido de nada, así que creo que no habría ninguna diferencia”, “solo en un caso extremo me forraría como para ir a la luna e iría a votar”, fueron algunas de las respuestas.

Por lo menos en mi círculo cercano me queda claro que, además de un miedo justificado por la pandemia, existe también una profunda decepción y descontento. Tengo la impresión de que si cada uno de nosotros hiciera las mismas preguntas a su familia y amigos encontraría respuestas similares.

Una encuesta de Ipsos publicada en septiembre revela que el 44% de electores no acudiría a votar si continúa la pandemia, pero creo que la corrupción, los conflictos de interés, el hartazgo y la rampante ineficiencia de los políticos que llegan a ser autoridades; le suman desinterés al miedo que ya sentimos por el coronavirus. ¿Ninguno merecería correr el riesgo? Parece que no.