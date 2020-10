Este diario ha revelado los entretelones de la pugna de dos ámbitos del Ministerio Público que se origina porque un fiscal integrante del Equipo Especial Lava Jato he decidido, contra las disposiciones existentes, abrir una investigación paralela al presidente Martín Vizcarra.

Sobre las competencias de las fiscalías no debería existir confusión alguna. Las directivas que ordenan la creación del Equipo Especial Lava Jato señalan que este tiene la facultad para investigar cualquier acto ilícito que involucre a una empresa brasileña, de lo que se entiende que en los casos en los que el supuesto soborno no proviene de una empresa brasileña, intervienen las fiscalías anticorrupción. De ese modo se ha organizado y dispuesto las pesquisas en los últimos años.

En mérito a ello, el pasado 15 de octubre, los fiscales anticorrupción iniciaron las investigaciones por el caso Lomas de Ilo, una decisión que no colisiona con el expediente abierto por la fiscalía anticorrupción de Moquegua sobre la construcción del Hospital de Moquegua, casos en los que no intervienen las empresas brasileñas. No obstante, un fiscal del caso Lava Jato abrió una investigación por los mismos hechos.

Esta intromisión es muy rara, por el incumplimiento de las disposiciones y por la alambicada explicación que señala que esta indebida decisión se adoptó antes de conmoverse el punto de vista de la fiscal de la Nación, cuando es muy claro que las normas son previas y deben ser conocidas por los fiscales.

El precedente que se tiene sobre la mesa es peligroso, en el sentido de que los fiscales puedan tomar los casos que deseen con solo argüir una supuesta relación y conexidad. Este precedente llevará a que tengamos dos fiscalías y no una. Este conflicto se agrava con la versión de que se buscaría generar un conflicto de competencia. En el futuro –otro pésimo precedente–, las insubordinaciones terminarán en conflictos de competencia.

Finalmente, llama la atención que un nutrido grupo de abogados involucrados en el caso Lava Jato y sus aliados hayan cambiado radicalmente su severa crítica a los fiscales de ese caso y se deshagan en halagos al Equipo Especial. Algo debe andar mal en este proceso para que los inculpados aplaudan a quienes los investigan.