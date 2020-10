Atrasadores de elecciones

A muchos de los actuales congresistas un año de mandato sin posibilidad de reelección tal vez les pareció demasiado corto desde el inicio. Con el paso del tiempo quizás el plazo les está pareciendo simplemente ridículo. Algunos de ellos pueden haber pensado en quedarse más tiempo desde el día en que juramentaron.

El camino para lograr ese objetivo es postergar las elecciones fijadas para abril próximo. Esto se puede lograr imponiendo argumentos prácticos (la pandemia, la economía) o vacando a Martín Vizcarra y alargando generosamente los plazos electorales desde un nuevo Ejecutivo surgido desde el Congreso.

Un Ejecutivo así no solo entregaría más meses-curul, o incluso podría dar un año adicional completo, a sus actuales ocupantes. También podría allanar la ruta hacia la reelección, o producir súbitos beneficios económicos por la nueva tarea asumida. Además podría no haber límite para el tipo de legislación de fantasía que hemos visto.

Debemos entender que este deseo, que en algunos es un proyecto, y hasta un plan, no conviene a todos por igual. Hay partidos que no pueden ver con buenos ojos que la bancada que lleva su nombre prolongue el paso por el Congreso. Otros en cambio ven en la posibilidad un útil tiempo adicional para sus preparativos hacia el 2021.

Uno tiene que preguntarse qué pueden ganar partidos como AP o APP con una demora de las elecciones. Sus bancadas no son precisamente un activo político para alcanzar la presidencia. Hay figuras partidarias esperando llegar al Congreso. Un periodo de río revuelto puede generar peligros impredecibles.

Sus bancadas piensan diferente, y es casi seguro que actuaron por cuenta propia al ir a Palacio para pedir un nuevo plazo electoral, en la versión de Vizcarra. La iniciativa suena más bien candorosa, salvo que los emisarios hayan llevado un sustantivo garrote para convencer al presidente. Por ejemplo, vientos de vacancia.

En realidad lo que se necesitaría es un adelanto de las elecciones que acorte el mandato del actual Congreso, lo cual no parece posible. La vacancia que podemos esperar no haría sino alargar ese mandato. Vizcarra mismo no tendría por qué estar interesado en acortar el suyo. Lo mejor, entonces, será mantenerse en los plazos acordados, a pie firme.