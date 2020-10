Tengo 84 años y hay que respetar lo que dicen los médicos, aunque tengo la impresión de que los médicos no saben dónde están parados en el coronavirus. Mario Vargas Llosa.

Puedo volver a ser directora general o viceministra. Yo soy como del ejército del sector público. María Antonieta Alva.

Lanzarte a una piscina con excremento. Daniel Abugattás sobre lo que implicaría postular el congreso.

No es aspiración, es disposición. Fernando Cillóniz sobre su candidatura.

Lo felicito por querer hacer con el Perú lo mismo que hizo con La Victoria, me emociona hasta las lágrimas. Daniel Urresti sobre George Forsyth.

En Acción Popular, lamentablemente, hay mucha desunión. Raúl Diez Canseco.

Vizcarra está creciendo en su propio laberinto y ya no sabe a dónde ir. Debe meditar seriamente si sigue en la presidencia. Ya no garantiza una transparencia en el próximo proceso. Por menos cosas, PPK renunció. Ricardo Burga.

Lamento que el presidente siga atacando al Congreso dentro del laberinto en el que se encuentra. Manuel Merino.

Ha demostrado en los audios que dice una cosa en público y otra en privado, un doble discurso. Tenemos que estar seguros de que el poder electoral va a poder caminar de manera transparente e independiente, y que no va a haber intervención alguna del poder ejecutivo en el poder electoral. Beatriz Merino.

Vizcarra no tiene autoridad moral para gobernar el país. Víctor Andrés García Belaunde.

Aquí hay una intención de tratar de sacar al presidente para que ya el Congreso, sin presidente, pueda asumir decisiones como postergar las elecciones un par de años más. Martín Vizcarra.

Gángster, corrupto, pillo de siete suelas. Fernando Cillóniz sobre lo que ha escuchado de Aureo Zegarra.

No nos dejen a toda la población buscando cuál es el mal menor en las elecciones que se avecinan. Busquemos buenas alternativas, elegir al mejor y no al mal menor, como en muchas oportunidades ha tenido que escoger la población. Si tenemos buenos candidatos, habrá buenas autoridades. Si no nos esforzamos los partidos, la población va a tener que escoger simplemente lo que les propongan. Hay mucha gente capaz en el Perú, con ganas de trabajar, honesta, que quiere contribuir al país. Martín Vizcarra.

