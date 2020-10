En el marco del Pleno Agrario, el Congreso debatirá en los próximos días la extensión hasta 2035 del acceso de semillas genéticamente alteradas ordenada por la ley de moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados genéticamente, aprobada en 2011 y que vence el próximo año.

A diferencia del debate del año 2011, las resistencias son menores debido al resultado de la elección de política pública en materia de biodiversidad y alimentación que llevamos a cabo entonces. Como se sabe, tres cuartas partes de los alimentos que consumen los peruanos provienen de la agricultura familiar que en un largo y trabajoso proceso de modernización se ha integrado a cadenas productivas destinadas a la exportación, donde su principal atractivo es la ausencia de productos libres de transgénicos. Desde la aprobación de la ley, han aumentado las exportaciones agrarias peruanas, las cuales antes de la pandemia se acercaban a 7.000 millones de dólares anuales.

No debe interrumpirse la tendencia que el Perú ha escogido como país que se relaciona comercialmente con el mundo e internamente desde su biodiversidad, respeto a sus tradiciones y al medio ambiente, lo que ya no es una promesa, sino la realidad de decenas de productos. No hay razones para retroceder o cambiar la elección.

Una falsa contraposición a propósito del debate de la moratoria es la que presenta la aceptación de los transgénicos como sinónimo de tecnología y la moratoria como expresión de atraso tecnológico y resistencia a la innovación. Nada más inexacto, solo considerando que desde la aprobación de la ley del 2011 se han realizado líneas de base de varios productos, es decir, la formación de conocimiento sobre la genética de cultivos y crianzas, en tanto que dicha norma no prohíbe las investigaciones de biotecnología o bioinformática, por señalar dos disciplinas.

La decisión de renovar la moratoria debe ser acompañada del fortalecimiento de la biodiversidad de nuestro agro. La reciente aprobación de la ley de apoyo a la agricultura familiar, la cual dispone que los programas del Estado adquieran por lo menos 30% de alimentos provenientes de la agricultura familiar que beneficiará a más de dos millones de agricultores, es un buen paso.