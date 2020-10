Al filo de la próxima elección interna, la movida situación en Acción Popular podría estar a punto de dar un vuelco más. Dos prominentes precandidatos se están retirando de la competencia, uno nuevo de peso está a punto de animarse. Consideremos que este tipo de decisiones no suelen ser seguras hasta el último minuto.

Raúl Diez Canseco y Alfredo Barnechea se han desanimado, cada uno por sus propios motivos. Quizás un temprano conteo les ha hecho ver que sus posibilidades de triunfo son remotas y han querido, como muchos otros, ahorrarse una derrota. Incluso de ganar, la candidatura presidencial de un partido hoy tan fragmentado sería una bendición muy a medias.

Así, en abstracto, esto favorece a Yonhy Lescano, la carta fuerte del radicalismo izquierdizante en AP. Tiene apoyo entre las bases, sobre todo en las regionales, y sintoniza con el sentimiento libertario-populista que nos ha dado la bancada AP y varias de las recientes victorias municipales.

La deserción de Diez Canseco y Barnechea hace de la elección interna de AP una competencia con un solo candidato de peso. En vista de lo cual Víctor Andrés García Belaunde está por animarse a participar. Por trayectoria, apellido, muñeca política, prestigio, y buenas relaciones dentro de AP, sería un rival serio de Lescano.

En todo este tiempo García Belaunde no ha dado señal alguna de aspirar a la candidatura de AP, y su nueva disposición parece provenir más bien de una vocación de servicio al partido, que sin duda incluye un rescate de la ideología y del estilo de actuación pública. Sin embargo también puede haber visto una oportunidad.

García Belaunde no tiene las resistencias internas de Diez Canseco o Barnechea, y eso puede significar mucho. Por ejemplo no es descartable que un líder influyente (y ahora no competidor) como Mesías Guevara desplace sus votos desde Lescano hacia García Belaunde. Pues AP se ha vuelto un partido de simpatías y antipatías.

Además, si van aumentando los precandidatos, la acumulación de votos necesaria para ganar la candidatura se va a ir reduciendo, en lo que no será una competencia de a dos. La cátedra viene diciendo que García Belaunde no la tiene ganada, pero sí tiene una oportunidad. Ahora solo le falta terminar de decidirse.