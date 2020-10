Degeneración eléctrica II

Por: Mile Cacic, director general ejecutivo Luz del Sur

Después de más de cuatro años que un grupo de termoeléctricas empezara a manipular los precios de la energía en el mercado mayorista (spot), desatando una enorme crisis en el sector eléctrico, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República ha dictado una sentencia histórica que pone fin a una absurda situación en la que millones de consumidores, entre los que están los pobres, pagan por la energía eléctrica más del doble de lo que paga una gran industria; y el precio de venta de la energía de hidroeléctricas y renovables es fijada por sus competidores térmicos.

El elemento central de esta crisis es la controvertida declaración de costos variables de producción hecha por un grupo de termoeléctricas que consideran que para ellas el costo de gas natural, su principal insumo para producir electricidad, no es costo variable sino fijo, por el simple hecho de haber firmado con sus proveedores de gas y transporte voluntariamente un contrato privado tipo “Take or Pay”. De acuerdo con este curioso razonamiento, bastaría firmar un contrato privado aceptando una serie de condiciones para luego pretender que estas sean asumidas como obligaciones por terceros o que, en virtud de ellas, se altere o desnaturalice cualquier ley o principio económico, como se pretende en este caso.

En la producción de energía térmica, el gas natural es sin ninguna duda un costo variable, como se puede leer en cualquier libro de texto, porque su uso varía de forma directamente proporcional al volumen de producción, y este principio económico no puede ser alterado por la simple existencia de un contrato privado, cuyas condiciones, cualesquiera que sean, solo obligan a las partes firmantes.

En efecto, esto es precisamente lo que la Corte Suprema de Justicia ha señalado con claridad: los costos “Take or Pay o Ship or Pay” no deben ser considerados costos fijos porque implica otorgarles a ciertas empresas la posibilidad de modificar o manipular el mercado a su conveniencia, lo que no resulta amparable en nuestro esquema constitucional y que es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años.

El mecanismo que ha pervertido el sistema produciendo enormes asimetrías de beneficios para termoeléctricas y grandes consumidores y perjuicios para hidroeléctricas y consumidores regulados es simple: Sabiendo que de acuerdo a la regulación vigente, las hidroeléctricas y renovables tienen que vender su energía en el mercado spot (hidroeléctricas 46%, renovables 100%) y que el precio en ese mercado no se fija por oferta y demanda, sino que siempre es igual al costo variable declarado de la última planta que ha sido llamada a despachar. Las termoeléctricas en mención decidieron declarar costos variables muy bajos, habiendo incluso llegado a declarar costos variables iguales a cero, con el único propósito de deprimir artificialmente el precio de la energía en ese mercado para poder comprarla a sus competidores al precio que ellos fijan a voluntad, el cual resultó siendo menos de US$ 10/MWh, cuando el precio real (de haber declarado la verdad), seria de al menos US$ 30/MWh.

Este es el origen del precio y la energía que se vende a la gran industria y es así como Electroperú, que vendió obligadamente más de 10 millones de MWh en dicho mercado, perdió más de US$ 215 MM en perjuicio del fondo de los jubilados. Y es también así como al incrementarse la prima RER, por la manipulación de precios en el mercado mayorista, los 7,5 millones de consumidores han pagado en sus recibos de electricidad US$ 350 MM en exceso, que junto con las pérdidas del fondo de los jubilados y de las hidroeléctricas subsidian la diferencia entre el precio real de la energía y los US$ 22/MWh que paga la gran industria, y de paso las ilegítimas ganancias de dichas termoeléctricas.

Los daños no se limitan a los ya mencionados, existen otros menos obvios, pero igualmente graves ,como son los siguientes: (i) El precio deprimido impuesto por las termoeléctricas en el mercado mayorista constituye una barrera de entrada infranqueable para las nuevas inversiones en generación. (ii) Las distribuidoras sufren las consecuencias de la competencia desleal de precios y las pérdidas ocasionadas por la sobrecontratación de la potencia que se origina por la migración de clientes. (iii) El principio de despacho eficiente que es la base del modelo contenido en la Ley de Concesiones Eléctricas,ha quedado totalmente desnaturalizado al igual que el uso racional del gas natural, que es un recurso no renovable.

La sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia ya fue notificada al Ministerio de Energía y Minas hace mes y medio, y ahora le corresponde al ministro Incháustegui cumplir con ella, en todos sus términos, como corresponde a un Estado constitucional de derecho para detener esta crisis, cuyos perjuicios se cuentan en cientos de millones de dólares.