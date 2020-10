Bacanales denunciatorias

Martín Vizcarra ha entrado en la condición de denunciado permanente. Casi no hay semana en que no aparezca alguna denuncia nueva, o el refresco de alguna antigua. Sin duda no es el único, pero lo suyo siempre llega a las primeras planas, y da la impresión de que él vive en una constante picota. Su aprobación se mantiene, aunque también eso a algunos les produce sospechas.

Así, hay mucho sospechado pero nada demostrado. Pero como la denuncia es desde hace unos años el camino para traerse abajo a presidentes, ex presidentes o políticos de cierta prominencia, Vizcarra está pasando bajo las mismas horcas caudinas. Algunas denuncias se chispotean al instante, otras siguen allí firmes, como candelitas de muladar, acumulando titulares y esperando al fiscal idóneo.

En el mundo de los audios y los documentos filtrados, los testigos sin pruebas en mano, las intuiciones conspirativas, o las simples sospechas convertidas en convicciones, casi toda denuncia al momento de aparecer da la impresión de ser lapidaria, y en ello decisiva. Algunas pasan a serlo y empiezan un largo camino legal; otras se diluyen.

Una parte importante de las denuncias periodísticas contra Vizcarra se vinculan a su actuación como empresario y luego gobernador regional de Moquegua, en otros años. Si vamos a creerles de partida, ellas lo configuran como un corrupto a tiempo completo, cuyas andanzas de este tipo por algún motivo recién se han venido a conocer cuando él llegó a la presidencia.

Es sabido que un presidente solo puede ser llevado ante la justicia una vez concluido su mandato. Pero la espectacular caída de Pedro Pablo Kuczynski en el 2018 ha llevado a algunos a buscar la manera de replicarla. Acabamos de ver el fallido intento de convertir el asunto de una contratación farandulera y extraña, pero finalmente menor, en una vacancia de Vizcarra.

Todo esto es un claro aviso para el próximo presidente de la República. Pues sin el estado de emergencia en el que vivimos desde comienzos de año, es muy probable que ya Vizcarra hubiera ido por el camino de PPK, las elecciones se hubieran postergado, y este Congreso avanzaría hacia una ilegal franquicia para que sus integrantes actuales candidateen en el 2021.