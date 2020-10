Esto es como un noviazgo, la novia está haciendo caso al novio. Manuel Merino sobre el congreso y la ministra Alva.

Lamentamos estas afirmaciones sexistas, deplorables, forma explícita de machismo en desuso, inconveniente y anti histórico. Rosario Sasieta.

Recuerda tiempos cuando se colocaba en una posición al hombre y en otra a la mujer. Pilar Mazzetti sobre Merino.

Comprendo la susceptibilidad del gobierno, pero el lenguaje coloquial debe tomarse en el mejor sentido, de otro modo dejaríamos de cantar algunos valses peruanos emblemáticos en nuestra música criolla por la interpretación literal de sus letras. Manuel Merino.

Hay que dejar de lado el machismo. Martín Vizcarra sobre Merino.

Antes: no fue chantaje, fue advertencia. Ahora: no fueron expresiones machistas, fueron coloquiales. No se cae, se desploma este presidente del congreso. La historia lo sancionará por conspirador. Pedro Cateriano sobre Merino.

¿Las personas de la tercera edad qué somos? ¿Fósiles? Si estamos bien, tenemos más derechos que nadie a andar por la vida. ¿Quieren que muramos ante de morir? Oswaldo Cattone.

No me siento un cadáver después del premio Nobel. Mario Vargas Llosa.

Voy a agradecer al presidente del congreso porque a mí no me quería recibir ninguna clínica, creían que era un viejo común y corriente y no encontraba cama, y de repente me dicen que vaya a la Ricardo Palma, que había una cama reservada para mí. ¿Qué era? Que el presidente del congreso había llamado. Enrique Fernández Chacón.

Aspiro a ser congresista, pero si me llaman para ser candidato presidencial lo voy a ser. Isaac Humala sobre UPP.

Estoy al tanto del twitter, estoy en todas. Martín Vizcarra.

Tal vez una de las pocas cosas buenas que hizo Velasco fue elevar el quechua a la categoría que debería tener. Waldo Mendoza.

Renovación tiene su base en Cristo, se defiende a los niños por nacer y que los niños sean adoptados por una familia normal con un papá y una mamá. Rafael López Aliaga.

La agenda anticientífica de Trump ha puesto en peligro al mundo entero. Jeffrey Sachs.

Monstruo. Donald Trump sobre Kamala Harris.

