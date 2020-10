Se necesitan los servicios de una persona para liderar el proyecto más grande del país. Su especialización profesional está abierta, pero se dará preferencia a quien haya concluido sus estudios universitarios, al menos de pregrado. Los interesados deben ser peruanos de nacimiento, tener como mínimo 35 años y estar habilitados para el ejercicio de la función pública. Sentenciados por delito doloso no podrán presentarse. Se recomienda no contar con ninguna otra sentencia civil o resolución administrativa que denote el incumplimiento de los deberes básicos de un ciudadano. Asimismo, serán desechados de plano los omisos al cumplimiento de deberes alimentarios o los denunciados policialmente por abuso físico o psicológico dentro del hogar. Acosadores, abstenerse.

La posición ofertada requiere un líder (sea hombre o mujer) capaz de motivar a grandes comunidades; dotarlas de herramientas básicas para su desarrollo; dirigir enormes equipos de personal subordinado y resolver sus conflictos mientras se les fija metas y exige resultados; coordinar con adversarios competitivos que pueden no estar dispuestos a cooperar; persuadir con evidencia y la verdad conocida sobre cuál es el mejor camino a seguir y lograr un mínimo de confianza de todos a los que se va a servir. Se requieren extremas dotes de comunicación, capacidad de escucha, capacidad resolutiva y capacidad de gestión. Talento para conectarse con el otro, sea en una multitud, sea en una conversación pequeña. Capacidad de soñar y entusiasmar con ese sueño, será muy apreciada.

Buen manejo del idioma español será básico, pero se apreciará el conocimiento de otras lenguas. Puntaje adicional si se desenvuelve bien en una lengua originaria peruana. Se requiere conocimientos amplios de geografía e historia del Perú. Es muy importante el conocimiento profundo de la Constitución y de las leyes que rigen la administración del Estado. Experiencia previa y exitosa en el sector público será valorada, más aún si el servicio se realizó fuera de Lima. Conocer el Perú es esencial para este puesto. Conocer el mundo, también lo es. El candidato debe ser capaz de encontrar soluciones que pueda comparar con otras realidades, extrayendo formas ventajosas de aplicación a realidades muy diversas.

El candidato o la candidata debe tener ideas y debe ser muy claro y preciso sobre ellas durante el proceso de selección. La ausencia de ideas descalifica al postulante, así como la ausencia de claridad. Ideas estrafalarias, mal copiadas de otro candidato, imposibles de ejecutar, ruinosas para el proyecto o que no respeten los derechos fundamentales de los 32 millones de beneficiarios del proyecto, serán puestas en evidencia y descalificadas.

El cargo exige, además de una honestidad a prueba de las más grandes tentaciones, conocimiento oceánico; inteligencia aguda y veloz; don de gentes; sinceridad con compasión; alegría de vivir; astucia y perspicacia en la negociación constante con los adversarios, que serán muchos y temibles; fortaleza frente a la adversidad y la extraordinaria capacidad de discernir oportunamente en quién se puede confiar y en quién no. Virtudes, si se encontraran todas juntas en un solo candidato, con doble bonificación.

Se requiere además estar dispuesto y agradecido frente a la crítica constante y muchas veces implacable. Aceptar, casi con gusto, la difamación. Sonreír mientras se destruye a su propia familia, sea extensa o nuclear. Da lo mismo. No se puede garantizar que no pierda todos los afectos que hoy tiene. Buena salud y un estado físico envidiables harán su vida más fácil. Se ofrece un sueldo de 15,000 soles. Se incluye casa, movilidad, comida y ropa limpia. No hay vacaciones, ni feriados, ni fines de semana. La disponibilidad es de 24 horas al día, los 7 días de la semana. El plazo es de 5 años. Son fijos, pero puede haber excepciones.

El proyecto se llama Perú. Liderará una planilla de más de un millón de personas y formulará un presupuesto anual de casi 180,000 millones de soles. La primera ronda de selección concluye el 11 de abril.

