La Academia Diplomática ha reeditado el libro de Carlos Alzamora, Medio siglo por el mundo, que hoy, en el 2020, tiene aún mayor relevancia que en el 2008, año de la primera edición.

Se trata de un elocuente y muy ameno testimonio del éxito y brillo que tuvo el Perú durante una época de oro de Torre Tagle: la de “la generación de Carlos García Bedoya”, con Javier Pérez de Cuéllar, José Carlos Mariátegui, Juan José Calle, Juan Miguel Bákula, Luis Marchand, Edgardo de Habich, Eduardo Valdés, Hubert Wieland y otros más.

Carlos Alzamora, integrante principal de ese elenco, nos entrega unas memorias que se extienden hasta sus últimas gestiones diplomáticas, como embajador y negociador en los Estados Unidos. Ellas contienen una genuina colección de hitos del liderazgo del Perú en la unidad latinoamericana (en la época del Consenso de Viña del Mar, el Pacto Andino, el SELA, la revolución sandinista en Nicaragua, la guerra de las Malvinas); y, por supuesto, en el complementario compromiso con el No Alineamiento. Corresponde citar algunas líneas:

“Desde que en 1947, Chile, Ecuador y Perú proclamaron la tesis de las 200 millas, solo habían logrado, un cuarto de siglo después, la adhesión de Colombia, Costa Rica y Panamá. Después de que el Perú entró al No Alineamiento, cerca de 100 países la apoyaron y en poco tiempo era ley universal (…). El No Alineamiento del Perú fue determinante para la elección de Javier Pérez de Cuéllar como Secretario General de la Organización Mundial (…). Como No Alineado, el Perú ganó todas sus candidaturas, accedió a todos los cargos directivos a los que aspiró, logró la aprobación de todos los proyectos de resolución e iniciativas que presentó (…), logró ocupar los tres cargos político–jurídicos más altos del mundo: la Presidencia de la Corte Internacional de Justicia, la Presidencia de la Asamblea General y la Secretaría General de las Naciones Unidas” (págs. 138 y 139).

Por supuesto, no fueron solo los cargos. Pero es importante recordar que los cargos se consiguen por el prestigio que da una trayectoria nacional e individual, no solo con muchas ganas.

Es obvio que estos son otros tiempos. El Movimiento de Países No Alineados declinó cuando empezó a predominar en su seno una tendencia proclive a la Unión Soviética; y, luego, con el desmoronamiento de la URSS y el advenimiento del mundo unipolar.

Sin embargo, un nuevo no alineamiento activo es urgente para América Latina, en estos tiempos de dura y creciente confrontación entre EE. UU. y China. Unos tiempos y una confrontación que pueden precipitarse hacia extremos hoy impensables, después de las elecciones estadounidenses del próximo 3 de noviembre.

En estas circunstancias, además de (no en vez de) atender nuestras prioridades internas respecto a la vacuna y la economía, debemos propiciar activamente la unidad y autonomía de América Latina, con iniciativas de beneficio mutuo y conveniencia para el Perú. Debemos ser, como hace 50 años, precursores; no seguidores ni meros espectadores a la espera de ver por dónde sopla el viento.

Por poner un ejemplo de nuestra indiferencia colectiva: existe el peligro de que la flota china, o alguna otra, pudiera ingresar en nuestra zona económica exclusiva de 200 millas marítimas. En el siglo pasado cuando la amenaza era la flota de Onassis nos unimos con Chile y el Ecuador para levantar juntos la tesis de las 200 millas. De esa histórica batalla nació, tiempo después, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Ahora ni nos acordamos de que la adhesión a la Convención nos daría cruciales escenarios e instrumentos de defensa. La CONVEMAR ha resultado ser una hija del Perú que el Perú (imitando a alguno de sus expresidentes) se niega tozudamente a reconocer.