La culebra y las cobras que cobran

Fuera de motivos que no sean grotescamente subalternos o basados en la ignorancia, es imposible poder fundamentar la reposición de 14 mil maestros interinos que salieron de la carrera magisterial en 2014 por no tener título, desaprobar el examen de evaluación, o no asistir a rendirlo.

Estos 14 mil maestros apelaron la decisión del Minedu de separarlos en el marco de la reforma de la educación, pero perdieron ante el poder judicial y, luego, ante el Tribunal Constitucional, pero esa razón que no les asistía la buscaron en ese anexo del manicomio que es el Congreso de la República.

Y encontraron eco en una de las peores presidentas de la comisión de educación del congreso que se recuerde en mucho tiempo, la fujimorista Tamar Arimborgo, quien en asociación con el Apra trató de pasar la norma para favorecer a ese grupo de maestros, pero vino la disolución del parlamento y todo quedó en nada.

Hasta el jueves al final de la tarde, aprovechando el partido Perú-Paraguay. Entre los dos goles de la ‘culebra’ André Carrillo en Asunción, las cobras del congreso aprovecharon el pánico y pasaron la ley que permite la reposición de los maestros del sector público que desaprobaron o no asistieron, en 2014, a la evaluación establecida para la carrera pública magisterial.

Que haya unos cuantos desquiciados irresponsables es normal en todo parlamento, pero en el del Perú es penoso que ese atentado contra la educación haya contado con el voto abrumador de 107 congresistas.

Casi todos menos los del Partido Morado y dos de Acción Popular votaron contra la meritocracia y la preparación básica que debe tener un maestro.

¿Cómo entender que los congresistas decidan que un maestro que se niega a dar un examen le tome examen a un alumno? ¿Cómo explicarle a un profesor que sí se preparó para rendir la evaluación que lo mismo daba que se hubiera tirado la pera a la prueba?

La explicación está en un congreso que ya produce asco, y que, luego de este torpedo, ahora se alista a ocuparse de la iniciativa de un miembro de AP para crear una aerolínea estatal de bandera, seguro el martes durante el partido Perú-Brasil, mientras la ‘culebra’ hace goles y las cobras cobran.

