Joe Biden: asoma la avalancha

A tres semanas de las elecciones ya muchos dan el triunfo de Joe Biden por descontado. A esto se ha sumado la posibilidad de que gane por avalancha (dos dígitos de distancia). Desde el día del contagio de Donald Trump, la ventaja de Biden ha ido subiendo constantemente, y el jueves ocho estaba bordeando los 10 puntos en los consolidados de encuestas nacionales.

Los cálculos de The Economist dan a Biden un 92% de posibilidades de ganar el colegio electoral, y predicen que podría obtener hasta 424 de esos votos. Otros centros de predicción son un poco menos optimistas, pero igual apuntan a una victoria del candidato demócrata. Los analistas de FiveThirtyEight le dan un 85% de posibilidades de ganar.

Todo esto se ha ido produciendo con el paso de las semanas, pero ha cuajado realmente con la actuación de Trump contagiado. Eso terminó de colocar a la pandemia en el centro del escenario electoral, y movió hacia los bordes el tema económico, en el que Trump tenía puestas sus esperanzas de último momento.

Sin embargo Trump parece decidido a patalear hasta el final, e incluso después. Uno de sus proyectos sería desembalsar una gigantesca cantidad de dinero para aliviar la situación del país (más de un trillón de dólares, un millón de nuestros billones). Pero eso requeriría un acuerdo bipartidario, algo que simplemente no va a obtener.

Para Trump hay varias ideas consoladoras. Una sugerente es que existe un “voto tímido” pro-Trump que no quiere revelarse en las encuestas, y lo hará el día de la votación. Otra, clásica, es que las encuestas simplemente no dicen la verdad. Luego hay mucha evocación de sorpresas electorales del pasado, incluida por cierto la del 2016.

Mientras tanto las complicaciones de Trump con su contagio siguen adelante. No hay mucha convicción de que esté fuera de peligro, como él dice. No toda la información está disponible. Su negativa a participar en un debate a distancia no está haciendo sino complicarle las cosas, al producir un walkover a favor de su rival.

Para el Partido Republicano se acerca la hora, tardía pero necesaria, de echar a Trump por la borda para salvar su peso en el Congreso. Algunos de ellos lo van a hacer con mucho gusto.