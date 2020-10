Resistencias a opinar

¿La resistencia a tomar partido en las encuestas electorales es un vacío de opinión o una opinión en sí misma? Sabemos que desde hace ya buenos años la gente está disgustada con la política, y parte de eso consiste en una desconfianza frente a los políticos mismos. Simpatizar se ha vuelto un camino azaroso.

Esta difundida resistencia puede corresponder a distintas reacciones: no me gusta nada de lo que veo, o no hay información suficiente, o prefiero esperar a que las cosas se aclaren, o preferiría no tener que votar, o incluso que no hubiera elecciones. No parece fácil sacar una conclusión única del fenómeno.

No es descartable que en un panorama de candidatos numerosos y novedosos la resistencia a opinar también consista en ir dando saltos de simpatía de un político a otro, pero reservándose el nombre preferido al momento de la encuesta. Esto tiene que ver con la conocida práctica de decidir el voto en el último momento.

Sin embargo es obvio que hay en todo esto un evidente debilitamiento de la toma de partido, que es una de las esencias de la política democrática. En buena medida se ha perdido la filiación permanente en la política. Ahora no solo muchos políticos se permiten ser saltapericos de membrete en membrete, también muchos votantes.

Cuando en la campaña parlamentaria de comienzos de este año la suma de viciados y no sabe/no opina bordeó el 50%, y en algunas encuestas el 60%, esto pudo atribuirse a una situación política anómala, que propició entre los electores un rechazo a la idea misma de Congreso. Pero ahora estamos viendo una repetición del fenómeno, algo más suave.

Así, tenemos a un oscilante 30% fijado en el candidato presidencial que va puntero, y los demás se reparten porcentajes deleznables. Todavía no hay una explicación convincente para esto, más allá de los atributos personales del alcalde de La Victoria. Con pocas excepciones, los demás son, digamos, buenos por conocer.

En las pasadas elecciones la resistencia a opinar nos acompañó casi hasta el final. ¿Cuánto va a durar esta? Quizás las campañas presidenciales en sí mismas animen a tener una opinión, o a expresarla. Lo más probable es que tengamos resultados bastante fragmentados llegado abril.