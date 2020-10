Hace 10 años, la Academia Sueca comunicaba al mundo que el escritor peruano Mario Vargas Llosa había ganado el Premio Nobel de Literatura. La Academia Sueca señaló que una de las razones de ese reconocimiento se debía a que su obra muestra la “cartografía de las estructuras del poder e incisivas imágenes de la resistencia, la rebelión y la derrota del individuo”.

Al responder al premio, nuestro laureado escritor asumió su identidad peruana como motor y motivo de su obra: “España me reconoció la nacionalidad y me evitó ser un paria, pero lo que yo escribo es Perú. Soy peruano. Soy Perú, lo que hago, lo que digo expresa el país en el que he nacido y en el que he vivido las principales experiencias”.

La ceremonia de entrega del premio, el 10 de diciembre de ese año, fue otro momento para reiterar la peruanidad de su obra bajo el marco de un compromiso universal con las letras y los grandes asuntos de la humanidad en los que MVLl ha transitado agitados recorridos de ida y vuelta premunido de una pasión creadora por la libertad y la justicia reflejadas con una estética personal e inconfundible, un viaje con infinitas paradas en cada causa de la democracia.

Con esa ocasión se dijo sobre Vargas Llosa una multitud de rasgos de sus letras y sus afanes políticos. Se remarcó un obra que, nacida del cuento y con el cuento, había evolucionado para abarcar casi todos los géneros, la novela, el teatro y el ensayo. Hubo –hay por supuesto– un MVLl periodista de inquieta fisonomía que recorrió la prensa escrita, radial y televisiva, en la política, las letras y hasta el deporte. Ahora mismo, este diario se precia de tener en sus páginas su columna permanente.

Luego de este reconocimiento mundial, el aporte de MVLl no se detuvo. Sus novelas El héroe discreto, Cinco esquinas, Tiempos recios; y sus ensayos La civilización del espectáculo, La llamada de la tribu y Medio siglo con Borges reflejan nuevos y más profundos horizontes de una misma actividad, centrada en el afán humano por la libertad, su compromiso vital con su entorno más cercano y las vicisitudes para salir de la pobreza y de cualquier otra opresión u oprobio. Todo ello sigue siendo un testimonio personal del más universal de los peruanos de los últimos años.