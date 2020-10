AP, ¿es Barnechea?

En enero del 2016 tratábamos de explicarnos la buena estrella electoral de Alfredo Barnechea desde Acción Popular. No entró a la segunda vuelta, pero devolvió al partido a las grandes ligas, y él se ganó un lugar permanente en las encuestas de intención de voto. ¿Bastará todo eso para ser elegido candidato? ¿Cómo le iría en ese caso?

Mi explicación de hace cuatro años se apoyaba en esto: declaraciones convincentes sobre algunos temas de fondo, cierto monopolio del centro político, crítica a los contratos energéticos, y sobre todo vincularse insistentemente a la figura de Fernando Belaunde. En algún momento de la primera vuelta estuvo tercero, con 14% de los votos.

Algunas cosas han cambiado. AP ya no es el partido desvalido del 2016, con una serie de triunfos importantes en su estela. Barnechea ya no es una cantidad desconocida en política, y ya está más o menos instalado en la lista de los presidenciables. AP está mucho más dividido que antes, con alas que aspiran a un candidato propio.

Otras cosas no han cambiado. El centro político sigue siendo un espacio interesante para el electorado, que casi no tiene figuras atractivas, donde no abunda la elocuencia para transmitir exactamente qué significa eso. Un conocimiento de lo que representa Belaunde en la política sigue siendo una adherencia que produce votos.

¿Puede Barnechea ganar la elección interna? En términos de pura lógica, sigue siendo el mejor candidato de AP. Pero sus relaciones con el partido como conjunto, y con la política en general, han sido inestables en estos años. Además ganar la presidencia quizás no es hoy la principal preocupación de AP.

Pero si lo que quieren es la presidencia, Barnechea es el único candidato que quizás tendría una capacidad de diferenciarse del creciente pelotón de candidatos de inocultable derecha, y de decir cosas que paren la oreja de un público urgido de cambios en el sistema. Pero son ventajas de ubicación, no necesariamente de estilo personal.

Si presidir no es el tema, Barnechea parece quien más votos presidenciales puede atraer, pero el radical Yonhy Lescano sería una mejor locomotora para atraer votos parlamentarios, si algo quiere decir la elección al Congreso de comienzos de este año.