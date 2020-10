Dos bancadas, Acción Popular y Fuerza Popular, presentaron sendos proyectos de ley para extender el permiso de circulación de combis y cústeres por diez y seis años, respectivamente.

El hecho mismo de la presentación de los proyectos es alevoso, un conjuro contra los tímidos avances en materia de reforma del transporte que implicó la creación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Es probable que los proyectos no vean la luz; la indignación de la opinión pública ha hecho retroceder a uno de los conjurados, pero deja otro precedente sobre el comportamiento temerario y populista de un grupo de legisladores que en los últimos meses de vigencia del Parlamento intentarán desencadenar un fin de fiesta legislativo.

No puede afirmarse que se trata, exclusivamente, de parlamentarios. El Reglamento del Congreso obliga a que los proyectos de ley sean revisados y autorizados por los voceros de los grupos parlamentarios, de modo que en este como en los casos que vendrán en el fin de fiesta no es válido el argumento que pretende excluir a las bancadas en su conjunto del populismo y las prebendas.

Es cierto que las bancadas están compuestas de legisladores. En ese punto, este diario ha revelado que uno de los impulsores de las iniciativas, el legislador fujimorista Marcos Antonio Pichilingüe Gómez, está vinculado al sector Transporte y tiene, además, antecedentes de conducta vehicular cuestionable, es decir, 17 infracciones de tránsito entre el año 2004 y el 2013, entre ellas, 9 graves y una muy grave.

El otro es alguien ya conocido por su vocación a favor de la informalidad en el transporte, Luis Carlos Simeón Hurtado, lamentablemente presidente de la Comisión de Transporte del Congreso, impulsor hace meses de otra ley nefasta, de la legalización del taxi colectivo.

No vale la pena detenerse en los fundamentos de los proyectos de ley, que no debieron pasar el filtro más mínimo para ser aceptada su condición de iniciativas legislativas. El problema no reside en la falta de argumentos, sino en el ataque al interés público que se realiza desde un grupo de escaños y desde una comisión parlamentaria aprovechando que el Parlamento se encuentra en los meses finales de su gestión. Ahora, más que nunca, a estar vigilantes.