No debiera haber duda del interés nacional por la lucha anticorrupción, ni de la gran preocupación que requiere este esfuerzo, pero algo no debe andar bien en las prioridades del país si, en medio de la peor crisis económica y social del último siglo del Perú, dos tercios de un entrevista exclusiva y extensa al presidente de la República se dedican a cuestionamientos –legítimos, sin duda– a un contrato con el estado menor a US$ 50 mil en tres años con un cantante de medio pelo.

Eso no es responsabilidad exclusiva del canal de televisión que transmitió la entrevista, especialmente si se tiene en cuenta que la señal abierta peruana está muy entusiastamente concentrada en dedicarse a eso que volvió exitoso al gran ‘Pocho’ Rospigliosi en los ochenta: ‘lo que le gusta a la gente’.

Por la atención mediática del caso, pareciera que eso fuese lo más relevante del drama de un país en plena pandemia, con más de 80 mil muertos por el covid-19; cuatro millones de desempleados; muchas empresas quebradas; un tercio de la población que caerá debajo de la línea de pobreza; que en avance social este año retrocederá una década; y con tantas personas desesperadas por qué comer o angustiadas por cómo pagar deudas que se acumulan.

El Perú tiene hoy el peor resultado en el mundo en muertes por millón por covid-19, y una de las peores caídas de la producción económica a nivel global como consecuencia de la pandemia y del confinamiento para contenerla.

Ante eso, sin embargo, las respuestas del gobierno suelen ser insuficientes, al igual que la capacidad de presionar a las autoridades para obtenerlas, no obstante las inquietudes enormes de mucha gente valiosa y sufrida, pero también muy desconcertada.

Especialmente en momentos en que se requiere ver cuándo y por dónde está la luz al final del túnel y que, cuando esta empieza a vislumbrarse, los dirigentes nacionales de todo ámbito se ponen a construir más túnel, o nos damos cuenta de que la luminaria que se observa a lo lejos es un camión que viene en la dirección contraria contra nosotros, manejado por esos líderes.

Si así va a ser la campaña electoral del año 2021, sin explicaciones sólidas de lo que nos pasa ni a dónde vamos, esto se va a poner peor que ahora.