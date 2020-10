No nos engañemos: Estas elecciones no serán democráticas

Fernando J. Loayza Jordán

Profesor del Departamento de Derecho de la UP y de la PUCP

El Perú no ha tenido elecciones democráticas en casi 200 años de vida “republicana”. Nunca. No es una exageración, ni un recurso retórico por mi parte. Basta repasar nuestra historia y entenderla para comprobar la veracidad de una afirmación que hago con tristeza, pero desde la necesidad de agitar conciencias: estas elecciones, al igual que todas las anteriores, no serán democráticas.

Durante muchísimos años, la mayoría de peruanas y peruanos simplemente no podían votar. Las primeras constituciones exigían como requisitos para el derecho al voto que se supiera leer y escribir (en épocas en las que el analfabetismo imperaba), ostentar un estatus económico determinado (ser propietarios o ejercer ciertas profesiones u oficios) y, por supuesto, ser varón. Tras muchas décadas de luchas populares, recién en la constitución de 1979 se incluyó el derecho de las mujeres y los analfabetos al voto - aunque se les prohibió a policías y militares votar, sólo pudieron hacerlo luego de la reforma constitucional del 2005. Es decir, durante la mayor parte de nuestra historia no se ha garantizado lo mínimo e indispensable que una democracia debería garantizar: que toda la ciudadanía pueda votar.

Pero sería un error interpretar este recuento histórico como parte de un pasado vergonzoso ya resuelto. La democracia empieza con el derecho al voto, pero de ninguna manera se agota en él. Y la lógica detrás del breve recuento histórico que he presentado persiste: una minoría con más poder quiere imponer sus decisiones sobre las mayorías. Quiere que su voz valga más que la del resto de peruanas y peruanos. Ya no lo pueden hacer a través de restricciones al voto, pero lo siguen haciendo a través de su poder económico, financiando masivamente partidos y candidatos políticos.

Que quede claro: no considero antidemocrático que haya desigualdad en el poder económico de la ciudadanía. Puede haber muchos motivos justificados por los que un individuo tenga más poder económico que otro. Puede que se haya esforzado más trabajando o que haya innovado con una nueva forma de realizar cierta actividad económica. El problema democrático surge cuando ese poder económico se transforma en poder político. El poder económico puede comprar muchas cosas, pero no debería poder comprar nuestros procesos electorales. Y cuando permitimos el financiamiento privado indiscriminado de las campañas políticas, estamos permitiendo justamente eso. Estamos permitiendo que las posiciones políticas de ciertas personas tengan más espacio y más peso en las elecciones porque pueden pagar por ello. Y a eso simplemente no podemos llamarle democracia.

Habrá sectores que responderán aireadamente a esta columna, señalando rápidamente cómo, muchas veces, personas con mucho poder económico no se salen con la suya en el Perú. Y eso claro que pasa. Pero que un equipo pueda ganar un partido contra un árbitro comprado no significa que esté bien que el contrincante le haya pagado al árbitro. Significa que hubo gente valiente y luchadora que obtuvo victorias a pesar de tener todo en contra.

Hay verdades que duelen, pero que es necesario que reconozcamos. Y una de ellas es que este proceso electoral no será democrático. Y no podemos descansar hasta que lo sea: debemos limitar el financiamiento privado y reformar nuestro sistema de financiamiento público para garantizar elecciones guiadas por los debates de ideas, no por las billeteras.