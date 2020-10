Te metiste a soldao, tienes que aprender

Las FF.AA. son uno de los pocos sectores fortalecidos en la trifulca de la política peruana, mostrando profesionalismo y apego a la ley, tanto en la disolución del congreso hace un año, como en la intención de vacar al presidente Martín Vizcarra hace pocas semanas.

El 30-S, cuando Vizcarra disolvió el congreso siguiendo lo establecido en la constitución, algunos sectores del parlamento –principalmente el fujiaprismo– señalaron que era un acto ilegal, y plantearon la necesidad de que las fuerzas armadas se pronunciaran. Al día siguiente, apareció una fotografía de los jefes militares y policiales despachando con el presidente de la república en palacio de gobierno.

El 18 de setiembre de este año, en el intento del congreso de vacar al presidente Vizcarra con los audios del swingate, el premier Walter Martos apareció en un salón de palacio con los ministros de defensa y justicia, y los jefes castrenses, transmitiendo de manera implícita el mensaje de dónde estaban las fuerzas armadas y policiales, especialmente cuando algunos parlamentarios las llamaban con el fin aparente de darles ‘tranquilidad’, pero evidente de conseguir su respaldo en el complot.

Algunos han criticado que el presidente Vizcarra recurra al respaldo militar que, obviamente, transmitieron ambas imágenes, como expresión de debilidad del poder civil que necesita ser defendido por las fuerzas armadas.

Lo obvio, sin embargo, es que el presidente es el jefe supremo de las fuerzas armadas y que estas deben obedecerle en tanto actúa dentro de la ley (como, por ejemplo, concluyó el TC sobre la disolución del congreso).

Como señaló la exviceministra de defensa Nuria Esparch en este diario, los equivocados fueron varios políticos que tienen una visión antigua de las fuerzas armadas, y que no entienden que estas no poseen el más mínimo deseo de ser deliberantes ni de embarcar a la institución en aventuras políticas que, como la del fujimontesinismo, las pervirtieron, además de destruir carreras y enviar a no pocos a la cárcel.

Esto no implica desinterés de las fuerzas armadas en la política, como lo evidencia el buen número de oficiales de distintas formas de pensamiento, con el deseo legítimo de participar en ella, una vez que han pasado al retiro.

