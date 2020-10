Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Esta es la consigna de la campaña latinoamericana por un aborto libre, seguro y gratuito que realizó, el último 28 de septiembre, una serie de acciones en toda la región exigiendo la despenalización de este derecho que garantiza la autonomía de mujeres, transmasculinidades y diversidades a decidir sobre sus cuerpos y proyectos de vida.

Perú, con al menos aborto terapeútico legal desde 1924, pero donde tuvieron que pasar 90 años para tener un protocolo médico, se tiñó de verde gracias a compañerxs activistas que tomaron las calles para exigir aborto legal en el hospital. Y aunque este año no hubo marchas ni acciones masivas, el grito sonó igual de fuerte.

Las feministas peruanas miramos con esperanza lo que sucede en Argentina, donde el presidente Fernández envió un proyecto de ley para la despenalización del aborto, pendiente a debatirse en el Congreso. Este documento propone la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo sin causales.

Mucho se utiliza el argumento de que el aborto debe ser permitido solo en casos de violación sexual. Y se desconoce que las peruanas enfrentamos realidades diferentes, donde no todas tenemos el mismo acceso a educación sexual ni a métodos de prevención. Quienes dicen sí a un procedimiento solo para aquellas que fueron abusadas, lo que buscan es castigar a las mujeres que decidieron libremente. Como diría Luciana Peker, no molesta el aborto, molesta el deseo.

El debate no es aborto sí, aborto no. El planteamiento es: ¿se hace libre, seguro y gratuito para que quienes lo necesiten puedan acceder a él o lo mantenemos clandestino para que sigan siendo las mujeres y diversidades pobres las que deban arriesgar su vida en una intervención peligrosa para su integridad física y emocional? El aborto no es una disputa religiosa, ni un tema de opiniones; el aborto es una cuestión de salud pública, una deuda de la democracia con las mujeres peruanas.