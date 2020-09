“Violentamente insólito”. Así calificaron algunos medios europeos la defenestración del cardenal Angelo Becciu, de 72 años. ¿Quién es el cardenal Angelo Becciu? El exnúmero 3 de la curia romana. Y nada menos que el Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, conocida también como “la fábrica de la santidad”, creada por Sixto V en 1588.

El papa Francisco lo obligó a renunciar incluso a los derechos vinculados al cardenalato, lo que significa su exclusión del cónclave que elegirá al siguiente pontífice. Algo absolutamente inusual. Los derechos como cardenal se han retirado únicamente a dos purpurados en el siglo XXI (a Keith O’Brien, por acoso sexual, y a Theodore McCarrick, por abusos sexuales a menores) y a uno en el siglo XX (el jesuita Louis Billot, por asuntos doctrinales).

Un in forme del semanario L’Espresso le dio la estocada final a Becciu. Y la reacción del jefe de los católicos fue fulminante. ¿Qué hizo Becciu? De acuerdo al reportaje investigativo del periodista Emiliano Fittipaldi, el cardenal desvió millones de euros del Óbolo de San Pedro. El Óbolo de San Pedro es la ayuda económica que los fi eles ofrecen al papa para las necesidades de la institución católica y para las obras de beneficencia para los más necesitados.

Sin embargo, la gestión de este óbolo siempre ha sido un gran misterio, como el de la santísima trinidad, cubierto además por el más inescrutable secreto. Se sabe cuánto se recauda anualmente, pero nadie sabe cómo se gasta. Basta darle una ojeada a los respectivos libros de los periodistas Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi para tener una idea de que la avaricia y la codicia y los manejos oscuros de las finanzas son algo más que pecados capitales.

Pero volviendo a Becciu. Eldiario. es lo resume así: “Una investigación ordenada por Jorge Bergoglio, en el 2018 –todavía no concluida– demostraría cómo un entramado de empresas dependiente de quien fuera entre 2011 y 2018, Sustituto de la Secretaría de Estado, y de sus hermanos, fue generando gradualmente ‘un enorme abismo’ en las cuentas de la Santa Sede que alcanzó los 454 millones de euros. Entre ellos, la famosa compra de un palacio en Sloane Square, en pleno centro de Londres, por entre 160 y 200 millones de euros”.

La historia es más extensa y escandalosa y el espacio queda corto. Pero no puedo dejar de decir, una vez más, que este papa argentino ha demostrado decisión y coraje cuando se trata de ponerle coto a corruptos y abusadores. Es verdad que a veces se demora un poco, y el puño de hierro no lo exhibe en todos los casos, pero con Angelo Becciu, considerado uno de los suyos, no le ha temblado el pulso.