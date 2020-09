Por: Jessyca Sampe, directora de proyectos de Innova Schools

En una coyuntura como la actual, donde las condiciones para que se logren los aprendizajes esperados no se han dado y los estudiantes están desarrollando otro tipo de aprendizajes como ser más autónomos, empáticos o solidarios, ¿vamos a tener evaluaciones que califiquen un aprendizaje final? Pues no parece pertinente. Primero porque es poco probable que influya en la mejora de los aprendizajes y, por otro lado, la evaluación siempre ha sido asociada a emociones negativas, como temor o ansiedad, en los estudiantes; dado que solo se usa para castigar o premiar, pero no para identificar por dónde mejorar.

La evaluación debería usarse para múltiples propósitos, entre ellas: (1) como una herramienta de diagnóstico para saber de dónde debo partir para lograr mis aprendizajes, (2) para identificar en qué he avanzado y en qué necesito seguir mejorando y (3) al final del proceso educativo para saber qué aprendizajes he logrado.

Lamentablemente la que más se usa es solo al final del proceso de aprendizaje para dar una “nota” o “calificación”, cuando la más potente es la evaluación formativa, aquella que se hace durante el proceso de aprendizaje, donde el maestro da retroalimentación al estudiante en aquellos aspectos que necesita mejorar. Por ejemplo, cuando estoy aprendiendo a redactar un cuento, mi maestra me puede decir que necesito poner un desenlace en mi historia, revisar mi ortografía y gramática; eso es lo que me ayuda a seguir aprendiendo. Esta evaluación es la que debe darse en todo proceso educativo y es la que más ayuda a tener éxito en el logro de los aprendizajes. Además, si está bien hecha, puede convertirse en una verdadera evaluación de desempeño y no deberíamos recurrir a instrumentos o pruebas de evaluación adicionales.

Lo que deberíamos hacer es prepararnos para que al retorno a clases tengamos una buena evaluación diagnóstica que sirva para que los maestros puedan identificar quiénes necesitan más apoyo y qué aprendizajes se pudieron lograr o no. Y con esa información poder hacer planes de recuperación tanto para su grupo de estudiantes como de manera individual.