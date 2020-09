Esta última semana de setiembre marca el inicio político de la campaña electoral 2021. Los correderos pueden ser un máximo de 24 porque ese es el número de organizaciones políticas nacionales con inscripción vigente en el Registro de Organizaciones Políticas.

Solo una de ellas tiene al candidato vencedor. Dos llegarán a segunda vuelta. Solo unas cuatro o cinco llegarán a la recta final. No más de diez pasarán la valla y, tal vez, para otras diez esta elección signifique la pérdida de la inscripción. Las nuevas reglas ya no incentivan la posibilidad de un retiro prematuro o la no participación. Esta vez, las 24 van a tratar de llegar hasta el final.

Los nueve partidos que están en el Congreso llegan con un enorme desgaste. La sensación extendida (salvo en sus nichos fidelizados) es que cuando el país más los necesitó, no estuvieron a la altura. Prefirieron reanudar la ruta obstruccionista del Congreso disuelto, se enfrascaron en el propósito de dinamitar los escombros de una economía destruida por la pandemia, persiguieron ministros y gabinetes enteros y hasta trataron de hacerse de la Presidencia de la República con una vacancia fallida.

No todos tienen los mismos pecados, pero todos han terminado pecando. La tentación del populismo económico ha sido irresistible. Me sobran los dedos de una mano para encontrar a los justos en Sodoma. Su error político ha sido afirmarse sobre el antagonismo con un presidente sin partido que no es candidato a nada. Eso se puede hacer el primer año de gobierno. ¿El último? Es un suicidio. Advertidos estaban.

Por ello, algunos de los candidatos presidenciales de los partidos que están en el Congreso han empezado un desesperado control de daños. Fujimori, deslindando del “populismo” (al que se unió en varias votaciones) y resucitando a su padre (nadie olvida que se opuso a su indulto). Acuña, corriendo a Palacio de Gobierno acompañado de los que una semana antes insultaban al presidente.

Nadie va a creer que fue a “exigir” cosa alguna; fue por la foto indispensable para tratar, sin éxito, de sacarse el mote de golpista. Guzmán, después del desastroso desempeño económico de su bancada, de la que se esperaba muchísimo más, jalando figuras populares como Susel Paredes. Y Somos Perú, reclutando a Daniel Salaverry. ¿Les alcanzará? Tal vez no, pero al menos se están moviendo más rápido que los demás grupos parlamentarios, algunos sumidos en sus quiebres internos.

Fuera del Congreso, hay quince casillas más en la partida. Hay marcas conocidas como el Apra, PPC, Solidaridad Nacional y el Partido Nacionalista. Pero llegan con la mochila demasiado cargada como para correr con agilidad. De los 11 que quedan, cada uno anda en busca de franquiciar al mejor postor su inscripción.

Restauración Nacional lleva a un nuevo “Yorch Forzay”, Avanza País va con Hernando de Soto, Contigo lo hace con Máximo San Román. Los nombres conocidos se amontonan al lado de membretes desconocidos en una búsqueda desesperada. El vientre de alquiler, en su máxima expresión. Los que quieren ir como militantes tienen que correr a inscribirse en las pocas horas que quedan.

En resumen, en las precandidaturas presidenciales tenemos una mezcla de “el pasado es tu cruz” y “muy improvisado para entregarte mi futuro”. Del “no voto porque no lo conozco” al “no voto porque sí lo conozco” tiene a la ciudadanía por ahora desinteresada y más preocupada por los riesgos sanitarios de ir a votar en plena pandemia.

Pero, pese a todo el movimiento, nada es definitivo hasta que las listas parlamentarias y las planchas presidenciales se inscriban. Falta un proceso de democracia interna en diciembre y el dedazo de la cúpula para colocar designados.

Ya con poca esperanza de que se elimine el voto preferencial, vamos directo a más de lo mismo: minorías sobrerrepresentadas y mayorías subpresentadas, nuestro drama parlamentario sin fin. Y si no hay un Ejecutivo que pueda consolidar una mayoría estable en el Congreso, el desastre está asegurado, otra vez.

