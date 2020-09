Paradojas y suicidios para el 2021

Primera paradoja: en la hora nona, quienes aspiran a ser candidatos buscan apremiados partido para postular. Ya no son los partidos los que lanzan a los candidatos, sino los candidatos quienes reclutan y resucitan a los partidos. En verdad, resucitan firmas viejas, siglas y nombres vacíos de contenido. Como la UPP, fundada por Javier Pérez de Cuéllar en 1995.

Curioso sistema este, en el que los partidos no tienen candidato y los candidatos no tienen partido. De hecho, hace mucho tiempo que votamos principalmente por personas que, eso sí, tienen que saltar (o comprar) la valla burocrática de pertenecer formalmente a una organización “inscrita”. Es obvio: los partidos son solo vehículos para competir, no conllevan propuestas.

Segunda paradoja: los congresistas dicen querer reforzar los partidos, pero trabajan muy activamente para debilitarlos. Si quisieran fortalecerlos, eliminarían el voto preferencial.

Y si quisieran fortalecerlos, cambiarían el Reglamento del Congreso, para que las asesorías y apoyos parlamentarios se dieran a las bancadas y no principalmente a los congresistas individuales. En los países que todavía tienen partidos, son las bancadas y no los parlamentarios quienes disponen de asesores y secretarias.

Entre nosotros, es al revés: se debilita a la bancada, para que cada congresista cumpla la cuarta función de los representantes: la función implícita de figurar para subsistir, a la cual dedican la mayor parte de su tiempo, en desmedro de las tres funciones clásicas y explícitas: legislar, fiscalizar y representar. En los hechos, el Congreso y la política están concebidos alrededor del congresista y su figuración, y en contra de la bancada y el partido.

Suicidios varios: Eduardo Dargent ha registrado los recientes suicidios políticos de Acción Popular, el fujimorismo y el Frente Amplio del 2016. Denominarlos suicidios es una verdadera generosidad, puesto que, para que hubiera suicidio, los partidos tendrían que haber sido verdaderos sujetos orgánicos, con deliberación y decisión colectivas. Tendrían que haber actuado con alguna lógica política. O lógica, a secas.

Nada más alejado de la realidad. En general, los partidos peruanos no son sujetos políticos, sino una suma de voluntades individuales aglutinadas por el carisma del dueño, las ambiciones personales y hasta el azar. Por eso, los congresistas pueden desentenderse tan fácilmente de los partidos que usan para postular y ganar.

En conclusión, hace mucho rato que no tenemos partidos ni, por lo tanto, democracia de partidos. En el Perú de hoy, la democracia no tiene partidos y los partidos no tienen democracia. Ni la tienen ni la quieren, salvo alguna excepción que tampoco hace verano.

Por eso es que siendo realmente muy valioso lo que se ha podido avanzar en la reforma política, y heroico el esfuerzo de Gino Costa, Rocío Silva Santisteban y tantos otros, los mecanismos básicos de representación siguen intrínsecamente corroídos.

La competencia entre propuestas diferentes ya no es el eje de las contiendas. Dicho eje era lo definitorio en la época de los genuinos partidos políticos. Por ejemplo, conservadores y liberales en la historia peruana y universal; o, incluso, güelfos y gibelinos en las ciudades Estado de la edad media; o patricios y plebeyos en la República Romana. Fue la confrontación de posiciones e intereses, no la banal competencia publicitaria, lo que dio vigencia y dinamismo a las repúblicas. Nada de ello existe hoy. Y nada autoriza a pensar que esto va a cambiar con las elecciones del bicentenario. A menos que tuviéramos un tsunami ciudadano que no se ve venir por ningún lado.

P.S. Otra vez, EE. UU. intenta meter al Perú en sus pleitos con China, a través de tuits sobre los barcos pesqueros. Una provocación bien respondida por la Cancillería.