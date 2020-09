Farid Matuk, cuyo trabajo sigo en Twitter, está soltando algunos anuncios esperanzadores. Uno es que ya estamos en la fase final de la epidemia. Otro es sobre la imposibilidad de un rebrote, por la alta proporción de ya infectados. También que “ahora podemos empezar la Fase IV con una sólida reducción de fallecimientos”.

Entiendo que se trata de consolidados en una visión panorámica, puesto que hay regiones y provincias donde las medidas duras necesariamente se mantienen. Sin embargo el mensaje general es claro: la etapa más dura de nuestra epidemia ya ha pasado, las cosas con el virus están mejorando, y pueden seguir haciéndolo.

La línea del peligro está retrocediendo, pero convivir con menos epidemia no significa vivir sin epidemia. Aun reducidos, los contagios y las muertes siguen presentes. Las medidas de protección, así como las limitaciones a la circulación y las reuniones, siguen siendo indispensables. La presión sobre la economía continúa.

El acumulado de nuestros contagios y muertes en seis meses sigue destacando en el ranking mundial, pero las cifras de las pasadas seis semanas ya son diferentes. Por ejemplo, Matuk hace notar que la mortalidad en España ahora triplica la del Perú, y que allá sí es posible que se produzca una segunda ola de infecciones.

¿A qué atribuir la nueva situación peruana? Hay hipótesis. Una, la más difundida y aceptada, apunta a que el confinamiento finalmente funcionó. Otra que el virus ha perdido capacidad de contagiar. También está la idea de que ya estamos próximos al llamado efecto de rebaño, que dificultaría nuevos contagios.

La respuesta a todo esto va a ser abrir la Fase IV y mantener la política antiepidemia. Todavía es una situación que amerita cruzar los dedos y mantener la disciplina sanitaria. Es una de las razones por las que todavía nadie está celebrando, ni lo hará hasta que llegue la vacuna, y aún entonces habrá que ver.

Para los más precavidos va a ser un problema ir desprendiéndose, siquiera parcial o paulatinamente, de los hábitos de la epidemia. No descartemos que muchos vean el anuncio de mejoras en la situación como un problema. Enfrentar las consecuencias que nos va a dejar el virus, un panorama que aún no conocemos, no va a ser poca cosa.