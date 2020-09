Lo mejor sería que el Congreso actual, ya vistos sus notorios defectos, no designe al nuevo Tribunal Constitucional (TC), una instancia fundamental para la estabilidad jurídica del país, algo crucial para los ciudadanos, la política, las empresas y para todo el país.

Con una mirada de más largo aliento, es evidente la necesidad de una reforma que permita que el TC sea conformado de una manera distinta a la actual. Pero eso será difícil de conseguir por ahora porque hoy es función del parlamento, y el plazo de seis magistrados ya venció hace más de un año.

En ese sentido, el congreso parece indetenible en su afán de reemplazarlos. Por ello, sin dejar de reconocer y destacar el riesgo que implica el propósito de conformar un cuerpo de magistrados a su imagen y semejanza –algo que puede ser deterror.com–, será necesario exigir que se designe a un equipo capaz y que esté más interesado en la juridicidad que en la política.

Lo sucedido en dos casos importantes en estos días de gran actividad en el TC puede dar una idea de los riesgos que puede implicar este problema.

El primero fue la medida cautelar que el TC le negó al gobierno, la ponencia de la presidenta Marianella Ledesma señaló que no se justificaba porque ella estaba convencida, por lo que había leído y visto, de que los congresistas no iban a vacar al presidente Martín Vizcarra. Ese argumento fue un disparate peligroso, pues un juez no puede resolver en función de especulaciones propias del análisis político.

El segundo caso es el fallo sobre la prescripción de las deudas de la Sunat. Enhorabuena que esos montos los pueda seguir disputando el estado –no cobrarlos ya, como creen algunos entusiastas–, especialmente cuando se requieren por la urgencia de la pandemia, pero cuando los argumentos para defender eso se sustentan en asuntos de naturaleza política antes que solo en el campo de la juridicidad, como, lamentablemente, lo hizo la magistrada Ledesma, no se puede dejar de advertir el riesgo que eso implica para el país.

Antes que motivaciones políticas, el TC debe tener miradas estricta y fundamentalmente jurídicas, algo que se debe exigir a los seis en pugna por ingresar con el fin de no correr el riesgo de la ‘justicia popular’ para la tribuna.

