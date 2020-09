Hace dos meses escribí en este mismo espacio sobre las aterradoras cifras de mujeres desaparecidas durante el confinamiento social dispuesto por el gobierno. El paradero de estas mujeres, con base en un nuevo informe de la Defensoría del Pueblo, no solo sigue siendo desconocido, sino que los casos aumentan de manera alarmante. Hasta agosto se han reportado más de 3.500 mujeres desaparecidas. 2.557 de ellas son niñas y adolescentes. La pregunta sigue siendo la misma, ¿dónde están?

Las estadísticas recogidas por la Defensoría, según las denuncias policiales, nos muestran una escalofriante realidad: 14 mujeres desaparecen cada día, es decir, más de una denuncia cada dos horas. ¿Cómo es que esto no ocupa los titulares de los medios de comunicación más importantes del país?, ¿por qué no hay primeras planas?, ¿por qué no hay una campaña agresiva que obligue a las autoridades a buscarlas?, ¿por qué los poderes del Estado no se ocupan de saber qué pasó con ellas con la misma energía con la que se enfrascan en sus luchas de poder?

Hace poco el Comité Internacional de la Cruz Roja activó una campaña de solidaridad entre los familiares de los más de 20 mil desaparecidos durante el conflicto armado con los parientes de los fallecidos en esta pandemia, sumaría también a las familias de todas estas mujeres desaparecidas porque comparten el drama de la ausencia y el dolor de no saber qué destino sufrieron, además de la indiferencia de un Estado que no las busca, al contrario; obstruye y dificulta.

Agosto ha sido un mes particularmente duro, las cifras se han elevado en todas las regiones del país con una prevalencia mayor entre niñas y mujeres adolescentes. El pasado 11 de agosto, durante su presentación ante el Congreso, el jefe del gabinete ofreció implementar un sistema de búsqueda de personas desaparecidas en 40 días. Ya pasaron 43, y seguimos preguntando, ¿dónde están?