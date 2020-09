George Forsyth, el candidato más popular en esta etapa, prácticamente existe solo en las encuestas. Es un caso de muertito que funciona al 100%. Guarda silencio y deja que sus atributos hagan el resto. Pero toda esa magia va a tener que salir a trabajar políticamente en algún momento. ¿Cuánto tiempo va a poder postergar ese encuentro con las ideas y el lenguaje?

El cambio del apellido de campaña Forsay parece una movida eficaz, pero quizás innecesaria. A Alberto Fujimori o Pedro Pablo Kuczynski no los afectó la extranjería en el apellido. La gente ya pronunciaba Forsay de todas maneras. Escrito así sobre los muros quizás se acerca todavía más a lo popular al alcalde de La Victoria, y cae simpático.

El silencio y la discreción han ayudado mucho a Forsay. Por ejemplo en estas últimas semanas lo han mantenido alejado de la trifulca política, en la cual nadie ha ganado. Las encuestas muestran que, a diferencia de otros aspirantes a la presidencia, no necesita publicidad. En todo caso, la puede encontrar en otros espacios. ¿Cuánto lo ha ayudado el retiro de Salvador del Solar?

Son varios los candidatos que han optado por permanecer al margen del candelero político, pero a ninguno de ellos le está funcionando tan bien como a Forsay. No por tratarse de desconocidos, sino más bien por muy conocidos. Se da hoy una rara situación: los políticos ya manyados no despegan, pero los nuevos casi no aparecen por ninguna parte. A eso corresponde ese 50% de los muy desanimados.

Aunque algunos candidatos sí salen al fresco. Daniel Urresti trató de aprovechar la polémica de las AFP y luego el estallido de la vacancia, pero el estruendo de los gritos parlamentarios lo terminó opacando. Keiko Fujimori ha salido a ensayar una nueva imagen sensata y conciliadora, estrategia cuya utilidad recién podrá calibrarse en próximas encuestas.

El silencio de Forsay tiene la ventaja de no presentar flancos al ataque. También propicia el clásico fenómeno en el cual muchos ven en la persona exactamente lo que quieren ver en un candidato. También cabe sospechar que para una buena parte del público un exfutbolista nunca puede ser malo. Luego está su gestión municipal, hábilmente promovida.