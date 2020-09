Hay un universo paralelo en internet, donde la política nacional convierte su tendencia a la parodia –v.g."shakiros vs. no shakiros"– en activismo, participación y crítica; gracias a la creatividad de la ciudadanía.

Ese lugar será más importante que antes, en los primeros comicios post-Covid-19. Ese lugar es Twitter, y guste o no, ahí se están levantando hoy los debates y adhesiones que mañana serán destacados.

Y es que la aceleración en el uso de la digitalización en el Perú no solo se está sintiendo en la vida laboral, la educación o la socialización. Es predecible que también se sienta en la participación política antes, durante y después de las elecciones del bicentenario.

Porque el distanciamiento social que impone la pandemia y su letalidad le van a dar más potencia a los códigos digitales, y no solo a las estrategias de marketing político. El “clictivismo” es activismo, a fi n de cuentas. No mercadeo. Y dentro de esos códigos digitales, la “guerra de memes” será una de las formas más destacadas. Sin duda. El viernes pasado, tuve la suerte de participar en un reducido seminario web –webinar– de Anthony Giddens en la Universidad de Oslo. Ahí, Giddens explicó que esta aceleración de la digitalización es tan solo la primera “digidemia” a la que nos estamos enfrentando como especie. Sin embargo, de todas las esferas donde la “digidemic” tendrá efectos singulares, la política será la más afectada. Y como todo fenómeno global, no habrá territorio que se salve de ella. Incluyendo la inefable política peruana.