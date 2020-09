La doctrina política del pato cojo

Vino sin corbata, ofende al Congreso. Ricardo Burga.

¿Cómo nos verá la historia? Dirán esos 130 congresistas han sido shakiros, sordos, ciegos y mudos. María Bartolo.

No existe intención de querer el sillón presidencial. Edgar Alarcón.

El señor Merino lo podría hacer mucho mejor que Vizcarra. José Barba.

Merino llamó en un momento inadecuado a las FFAA. Edgar Alarcón.

Pudo ser inoportuna, expreso disculpas a las FFAA. Manuel Merino.

Vizcarra es un pato… un pato rengo, un pato cojo, como lo denomina la doctrina política. Omar Chehade.

Ahora no sabemos cuál es su tendencia sexual, ni qué oscuro secreto guarda el siniestro Richard Cisneros y su vinculación con el mandatario. Daniel Urresti.

Tremendo caradura, a mí nunca me han acusado de asesino. Richard Cisneros sobre Daniel Urresti.

Un presidente tóxico. Luis Valdez.

Es un mitómano. Edgar Alarcón.

Es un mitómano, no tiene vergüenza. Omar Chehade sobre Vizcarra.

Mentiroso, farsante, delincuente prácticamente. Fernando Rospigliosi.

La población ha perdido el respeto al presidente; si no me creen, miren los memes. Congresista SP César Gonzales.

Le deseo la pena de muerte. Congresista UPP Posemoscrowte Irrhoscopt Chagua Payano sobre Vizcarra.

No podemos dejar que Vizcarra siga un minuto más. Martha Chávez.

El tiempo ha radicalizado a Martha Chávez. Hace tiempo vota con Antauro Humala. Ha terminado siendo su aliada política. Pedro Cateriano.

No pretendíamos vacar al presidente, solo queríamos que pidiera disculpas. Ricardo Burga.

Vizcarra habitará en Palacio, pero como muerto viviente. Daniel Urresti.

Vizcarra se salvó como PPK a la primera vacancia, ¿vendrá una segunda? Víctor Andrés García Belaunde.

Habrá más escándalos. José Vega.

El futuro de Vizcarra en prisión es seguro. Rafael Rey.

En siete meses hemos hecho lo que no se hizo en décadas. Otto Guibovich.

El lenguaje mismo no se corrompe. Nuestros políticos no lo corrompen, simplemente, no saben qué es. Y como no saben qué es, han hecho lo que hacen los niños cuando no entienden algo: lo rompen. Mario Montalbetti.

