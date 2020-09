A un mes de las elecciones bolivianas, cede dispersión y se confirma que el eje sobre el que giran los comicios es el retorno al poder del Movimiento al Socialismo (MAS) que lidera el exiliado expresidente Evo Morales, que no ha podido ser el candidato.

La presidenta interina, Jeanine Áñez, se ha retirado de la contienda luego de una negociación con el candidato centrista Carlos Mesa, a la fecha el único aspirante capaz de enfrentar con éxito al candidato del MAS, el exministro de Economía Luis Arce.

Áñez no ha dejado dudas sobre las razones de su desembarco. Ha señalado que lo hace para ayudar a la victoria de los que no quieren la dictadura y como un homenaje a la libertad. “Si no nos unimos, vuelve Morales; si no nos unimos, la democracia pierde”, ha sentenciado.

La presidenta fue en un momento de la campaña la aspirante de mayores posibilidades de enfrentar al MAS. Su cuestionable manejo de la pandemia y su talante ultraconservador lastraron su candidatura, además de su estilo confrontacional. No habría que olvidar, sin embargo, que la caída de sus posibilidades es al mismo tiempo la expresión de la poca adhesión de una candidatura radical de la derecha boliviana. A otros candidatos del sector, como al expresidente Jorge Quiroga y al líder regional Luis Fernando Camacho, tampoco les ha ido bien.

En una reciente encuesta de la empresa Mercados y Muestras, Arce tiene el 25% en la intención de voto, seguido de cerca por Mesa con 20 %; Camacho obtiene 10 % y la presidenta Áñez 7 %.

Con la polarización en marcha, será necesaria una segunda vuelta, el 29 de noviembre, que ganaría Mesa convocando el voto contrario al MAS y a Morales. De ese modo, aun sin participar en las elecciones, el expresidente aimara fuerza sin desearlo la irrupción de una opción centrista que al mismo tiempo sobrepasa y descoloca a la derecha boliviana y sus deseos de suprimir el legado de Morales en lo político y lo económico, un polémico caudillo que quiso quedarse ilegalmente en el poder el año 2019.

A pesar de la tendencia, no todas las cartas están jugadas. Más de un observador señala que la disyuntiva Evo o anti-Evo es solo una de varias controversias en un país que desde el año 2005 ha experimentado irreversibles cambios.