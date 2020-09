Con la sesión que empieza esta mañana en el congreso para debatir y votar la moción de vacancia presidencial, el país vuelve a un evento extremo que en el Perú se ha convertido en parte del paisaje natural, desde Pedro Pablo Kuczynski hasta Martín Vizcarra.

La proyección más probable es que Vizcarra no será vacado hoy. La votación de hace una semana para la admisión de la moción de 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones no era muy auspiciosa para la vacancia.

Desde entonces, el único partido que ha dicho que votará por la vacancia es UPP de Edgar Alarcón y Antauro Humala, mientras que los que han adelantado su voto en contra son APP, Fuerza Popular, Somos Perú y Partido Morado; y los que señalan que no han tomado una definición son Acción Popular, Frepap, Frente Amplio y Podemos, aunque en este último pelotón de 13 integrantes hay varios exaltados que votarán por la destitución.

Los que están en contra y los que están por definir son 57 votos en cada caso, y los que están a favor son 13.

Pero en un congreso errático como el actual, nunca se puede estar seguro de nada y puede suceder todo. ¿Le conviene ir al presidente Vizcarra al hemiciclo hoy y correr el riesgo del agravio? ¿Su presencia o ausencia favorece o perjudica su posición? ¿Tiene el grupo complot un audio demoledor a sacar en el último minuto y voltear el partido?

A Vizcarra lo ayuda, comparado con PPK, y a pesar de no tener bancada, un manejo más político y la voluntad de no renunciar para dejar que el congreso tome una decisión, que es lo que el parlamento no quiere, pues preferiría que sea el presidente el que cometa suicidio político antes que ser el que jala el gatillo.

La bancada de PPK, sin embargo, estaba llena de topos y felones, como Roberto Vieira entre muchos más, y en el tramo final, varios ministros lo abandonaron y no estuvieron con él para respaldarlo sino, al contrario, lo apoyaron en la renuncia y hasta impidieron que se recurra a la OEA como obviamente se pudo haber hecho.

El presidente Vizcarra, en cambio, tiene el respaldo de todo su gabinete, de la opinión pública –ocho de cada diez creen que no debe ser vacado– y todas las ganas de quedarse.

