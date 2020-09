Ilesos, pero con sangre en el ojo

El presidente del congreso no fue destituido, la ministra de economía no fue censurada, y el presidente de la república no será vacado.

Los resultados de las tres votaciones claves vinculadas a la turbulencia política de estos últimos días podrían inducir a pensar que hubo mucho ruido por nada, pero eso sería una lectura muy equivocada de lo ocurrido, pues nada será igual después. La tormenta tendrá consecuencias.

Confirmando que sigue vigente lo de ‘otorongo no come otorongo’, 93 votos rechazaron ayer la moción de censura a Manuel Merino por las llamadas que hizo a altos funcionarios de las fuerzas armadas en el marco del complot antidemocrático que lideró.

Pero sería un error creer que Merino sale fortalecido de esta crisis. Al contrario, la evidencia del apoyo que pidió a las fuerzas armadas para el putsch y hasta para armar su gabinete le dejan la mancha imborrable de golpista que salpica bastante a su partido Acción Popular. Y en la opinión pública, según la encuesta de Ipsos hecha entre el 11 y 12 de setiembre, en plena crisis política, su desaprobación es de 72% y su aprobación de solo 19%.

Ayer, también, la ministra María Antonieta Alva superó la censura con una votación de 73 en contra y 46 a favor con 3 abstenciones, pero sería un error pensar que esto significa un respaldo a las políticas del MEF.

Ocurre que cuando a un congreso como este todos lo están señalando de pistolero, lo mejor es ocultar la pistola por un tiempo. Pero es claro que este parlamento ha quedado con sangre en el ojo y que pronto volverá al festín que tiene a la caja fiscal de piñata.

Por último, la vacancia de Martín Vizcarra se ha desinflado en el congreso, y la encuesta de Ipsos indica que 79% está en contra de la misma –aunque la encuesta no registra el festival de audios divulgados el domingo en la noche–, pero sería un error creer que el presidente de la república sale fortalecido de esta semana, pues ha quedado bien quiñado y chamuscado.

Luego de esta tremenda trifulca pareciera que todos los sectores políticos salen ilesos y que, al final, volveremos a la misma vaina de siempre, y así será, pero será peor, pues todos salen con más sangre en el ojo que nunca.

