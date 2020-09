Los errores de Merino aceleraron la derrota de su putsch, reducido a unas pocas horas. ¿Qué hubiera pasado si no los cometía? Probablemente hubiera fracasado igual, aunque no tan rápido. La debilidad de los argumentos presentados para una vacancia presidencial y la turbiedad del operativo electrónico contra Martín Vizcarra ya sumaban un punto de partida debilísimo.

El número de votos alcanzados para aprobar la moción de vacancia (65, no 87+) agrió la fiesta de los vacadores, y fue un anuncio del fracaso. Ya entonces los opuestos o no convencidos en el Congreso sumaban una mayoría. Unos rechazaron de plano por principio, otros se inhibieron en vista de lo imprevisible de la propuesta, y de una intuición de que no era una carta ganadora.

A pesar del entusiasmo de primera hora que produjeron entre muchos opositores, esos feos diálogos grabados en Palacio no tenían los megatones políticos como para definir una caída instantánea de Vizcarra. Ciertamente le podían dificultar la vida (todavía pueden), pero de ninguna manera separarlo de la presidencia.

Merino, Edgar Alarcón y unos cuantos más pensaron que sí. Pero para muchos de sus colegas era más bien una situación de tipo ver para creer. Quizás Merino suponía que las primeras andanadas forzarían la renuncia de Vizcarra. Pero calcularon mal las naturalezas del personaje y sus recursos políticos, y sobre todo de la situación nacional. El cálculo de un político que de tan corrido se volvió bisoño.

Es posible que a sus llamadas castrenses y a la debilidad de su esquema, Merino ahora sume el error adicional de ir a la votación sobre vacancia programada para el próximo viernes 18. Cancelar cuanto antes sería la mejor manera de ir camuflando su fracaso. Pues la minoría que vote a su favor (¿digamos unos 30+ votos?) no le va a servir de nada. AP debería adelantarse a ese momento.

Más bien la mayoría que votará en contra o se abstendrá de votar a favor de la vacancia va a empezar a pensar en un reemplazo de Merino, algo que los favorecerá a todos en los meses de aquí a las elecciones generales. No imaginamos a Merino renunciando al cargo, sino defendiéndose con nuevas declaraciones bufas para la historia.