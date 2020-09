Moretones morados en el PM y el MP

Es una lástima que el pleito creciente dentro del Partido Morado (PM), que tiene varios miembros comprometidos con la lucha anticorrupción, le haya producido, involuntariamente, un gran moretón a ese esfuerzo.

De los líos dentro de la bancada PM dio cuenta un informe de El Foco ‘Populistas versus oficialistas: ¿qué está pasando al interior del PM?’. Pleitos que no son inusuales en la mayoría de partidos, especialmente cerca de una elección, y que, en este caso, tendrían relación con la legítima competencia por la candidatura presidencial entre Guzmán y la congresista Carolina Lizárraga, cuyos votos distintos a los de su bancada en casos relevantes han llamado la atención, como, por ejemplo, su respaldo al retiro de los aportes a la ONP.

El lío más reciente, que ha desembocado en la renuncia de Lizárraga al CEN y al comité político del PM, pero no a su militancia, arranca con la llamada que Guzmán recibe de la fiscalía para conocer su dirección para enviarle una notificación, y la consulta que este le hace a su consejero Carlo Magno Salcedo, quien, a su vez, consulta vía whatsapp a la fiscal Rocío Sánchez.

Ella no lo sabía, pero era por la investigación absurda iniciada por Domingo Pérez a partir de ‘la evidencia’ del dicho de un excongresista bocón que fue recogido en un meme por un activista reconocido por su maledicencia.

Salcedo hizo una captura de pantalla de la conversación con la fiscal Sánchez, y la compartió con Guzmán y este, a su vez, con Jaime Villanueva, un asesor de Lizárraga. A partir de ahí, las versiones se contradicen, pero lo cierto es que la captura del whatsapp llega al programa Panorama. Lizárraga lo niega, pero una facción del PM cree que ella coordinó con Villanueva su difusión. Lizárraga ya andaba molesta por unos tuits aparecidos en su contra que ella atribuye al sector de Guzmán.

Más allá de eso, ahora no solo hay moretones en el PM sino, también, en la fiscalía, pues Control Interno del MP investiga a una fiscal valiosa como Sánchez, a quien una resolución de ayer no la nombró coordinadora de los casos de crimen organizado. Todo por un chat que, como comentó el exprocurador José Ugaz, no tiene mayor relevancia ni gravedad, pero que, sin duda, será aprovechado por algún cuello blanco.

